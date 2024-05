Gigantyczna burza po tym, co zrobił Raków. Eksperci wydali jednoznaczny wyrok

To szokująca decyzja zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas jej ogłoszenia. Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził, że Dawid Szwarga po sezonie odejdzie z drużyny aktualnego mistrza Polski. Szkoleniowiec objął rządy w klubie po tym, jak opuścił go Marek Papszun. To nie był jednak udany mariaż. Eksperci zabrali głos. - Fatalna wiosna robi swoje. Jestem ciekaw, co będzie dalej. I ze Szwargą, i z Rakowem - napisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

4 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl