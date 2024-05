Boniek nie zastanawiał się ani chwili. Wypalił o Lechu Poznań. "To nie jest drużyna"

Kolejna kompromitacja za Lechem Poznań. W ostatni weekend ekipa Mariusza Rumaka przegrała z Ruchem Chorzów (1:2), co może skomplikować im nieco sytuację w końcówce sezonu. - Zawiedliśmy na całej linii - mówił szkoleniowiec "Kolejorza".

Zbigniew Boniek mocno o Lechu Poznań. "To nie jest drużyna"

Do postawy Lecha w ostatnich tygodniach odniósł się Zbigniew Boniek, który bacznie obserwuje zmagania na polskim podwórku. - Lech to nie jest drużyna. Lech to jest zbiór piłkarzy, w którym na boisku każdy robi, co mu się podoba. Lech nie sprawia wrażenia drużyny. Wszyscy jednak boją się ich krytykować z prostej przyczyny. Bo w tej lidze nawet ten Lech może zostać mistrzem Polski - powiedział w "Prawdzie Futbolu".

- Jest totalny bałagan organizacyjny, taktyczny. To drużyna, która nie biega, która nie daje ci impresji, że są wszyscy dobrze przygotowani, wybiegani - dodał były prezes PZPN.

Zdaniem Bońka również sztab szkoleniowy Lecha podejmuje złe decyzje personalne. - Szymczak wychodzi na lewej lub prawej pomocy, a nie gra Velde. Według mnie, gdyby Szymczak grał wszystkie mecze na środku ataku, byłby królem strzelców Ekstraklasy - skomentował.

W Poznaniu trwają już poszukiwania nowego trenera. Wiadomo, że ze stanowiskiem szkoleniowca pożegna się Mariusz Rumak. W mediach pojawiły się spekulacje o ewentualnym objęciu klubu nawet przez Marka Papszuna. Na trzy kolejki przed końcem Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli i do liderującej Jagiellonii traci cztery punkty. "Kolejorzowi" zostały do rozegrania mecze z Legią Warszawa (12 maja), Widzewem Łódź (19 maja) oraz Koroną Kielce (25 maja).