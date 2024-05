Sceny w Szczecinie. Kibice nie darują piłkarzom

Choć Pogoń na Stadionie Narodowym prowadziła do 98. minuty, to w ostatniej akcji doliczonego czasu gry, do jej siatki trafił Eneko Satrustegui dając Wiśle Kraków dogrywkę. W niej już po trzech minutach gola na 2:1 strzelił Angel Rodado, a "Portowcy" nie potrafili odpowiedzieć i koncertowo zmarnowali największą szansę od lat, być może w historii, na pierwsze trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Kamil Grosicki: Przepraszam! Zawiedliśmy, ja zawiodłem

Kiepski styl nie do wybaczenia

Kibice "Dumy Pomorza", choć mocno zahartowani latami niepowodzeń, tym razem wyjątkowo się wściekli. Na piłkarzy spadły gromy. Bo choć sędziemu Tomaszowi Kwiatkowskiemu też mocno oberwało się za niektóre dyskusyjne decyzje, to Wisła w tamtym meczu była po prostu lepsza. A tego już nie sposób było zrozumieć.

Żal, wściekłość i pampersy

Przy okazji meczu ligowego w Szczecinie z Puszczą Niepołomice, fani Pogoni wywiesili bardzo... wymowny transparent z krótkim, acz konkretnym przesłaniem do piłkarzy. "Wstyf k***a" - można było przeczytać. Przez pierwszych kilka minut nie było też dopingu, zaś jeden z fanów wyjątkowo wymownie wyraził swoje zdanie. Wrzucił bowiem na boisko paczkę... pampersów. Symboliki tłumaczyć tu chyba nie trzeba.

Pogoń nadal może delikatnie osłodzić sobie sezon miejscem na podium PKO Ekstraklasy. Przed kolejką tracili do niego trzy punkty. Ale że w tej kolejce wszyscy z czołówki poza Śląskiem Wrocław poprzegrywali, wygrana z Puszczą dałaby szczecinianom doskoczenie do czwartego Górnika Zabrze.