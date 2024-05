Feio przemówił po kompromitacji Legii. "To mity, to nieprawda"

Legia Warszawa miała znakomitą okazję, aby wykorzystać potknięcie Jagiellonii Białystok i zbliżyć się do lidera ekstraklasy na trzy punkty. Stołeczny zespół przegrał jednak u siebie z Radomiakiem Radom aż 0:3 i wciąż zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Goncalo Feio broni piłkarzy i mówi o mistrzostwie Polski. "To mity"

Wielu kibiców i ekspertów zarzuciło piłkarzom Legii brak zaangażowania. Innego zdania był jednak trener Goncalo Feio. - Problemem Legii nie było ani zaangażowanie, ani to, że piłkarze nie chcieli. To mity, to nieprawda - powiedział na konferencji prasowej po meczu.

- Każdy, kto ma ten klub w sercu i rozumie jego wielkość, czuje złość, ból, rozgoryczenie - ja również. Ale pozbieram się jako pierwszy i w trudnym momencie chcę pokazać charakter, który tu zobowiązuje. Niełatwe chwile wymagają mocnego przywództwa, w czym dobrze się czuję - kontynuował Portugalczyk, po czym dodał: - Ta drużyna będzie robiła krok w przód, tak samo klub. Potrzebujemy do tego w tym trudnym momencie - swoich ludzi, wszystkich wokół nas, całego społeczeństwa Legii.

Choć Legia ma aktualnie sześć punktów straty do lidera, Feio wciąż wierzy w wywalczenie tytułu mistrzowskiego. - Pragnąłbym też, byśmy - szczególnie, gdy jest bardzo ciężko - trzymali się razem i byli niezniszczalni. Doceniam to, że pod koniec majówki doszło do zapełnienia stadionu. To duża sprawa. Legia Warszawa zasługuje na mistrzostwo Polski - powiedział.

Przed Legią jeszcze trzy mecze w tym sezonie. Za tydzień dojdzie do hitowego starcia z Lechem Poznań, a później warszawianie zmierzą się też z Wartą Poznań i Zagłębiem Lubin.