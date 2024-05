Takich słów po blamażu Legii nikt się nie spodziewał. Wszołek wypalił mimo obaw

Dotychczasowe wyniki 31. kolejki sprawiły, że Legia Warszawa mogła niespodziewanie wskoczyć na ligowe podaniu. Wystarczyło tylko u siebie ograć pogrążonego w kryzysie Radomiaka Radom, który przegrał ostatnie trzy mecze, a posada ich trenera Macieja Kędziorka wisiała na włosku. Mecz jednak od początku nie układał się gospodarzom. W szóstej minucie czerwoną kartkę obejrzał Bartosz Kapustka. Na murawie długo nie działo się zbyt wiele, ale w drugiej połowie goście strzelili trzy gole i wręcz upokorzyli rywali na wypełnionym stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Takich słów po blamażu Legii nikt się nie spodziewał. Wszołek wypalił: "kontrolowaliśmy mecz"

Legia przez cały mecz oddała jeden celny strzał. Było to uderzenie z dystansu Josue, jeszcze z pierwszych minut, gdy podopieczni Goncalo Feio grali w pełnym składzie. Z porażki przed kamerami Canal+Sport tłumaczył się Paweł Wszołek, choć jego słowa mogły mocno zdziwić kibiców ekipy ze stolicy.

- Cokolwiek powiem, to każdy będzie się śmiał. Uważam, że jako drużyna pokazaliśmy charakter. Nie zawsze się wygrywa, grając jednego mniej. Mimo że graliśmy jednego mniej, to kontrolowaliśmy ten mecz. Brakowało trochę szczęścia, aby strzelić na 1:0. Później dostajemy bramkę, grając jednego mniej, to trochę się odkrywasz i tak to wyglądało. Ale uważam, że walczyliśmy do końca - wypalił Wszołek. Legioniści faktycznie przez godzinę dłużej utrzymywali się przy piłce, a na boisku nie było widać różnicy liczebności obu składów, jednakże ostatnie pół godziny obnażyły gospodarzy.

- Co mam powiedzieć? Czy będziemy za to przepraszać kibiców? Daliśmy z siebie wszystko. Uważam, że ten sezon jest szalony, ale każdy zostawia serce na boisku. Są gorsze momenty czasami w życiu i na pewno nikt celowo nie chce przegrywać meczów - kontynuował gracz Legii.

Dla Wojskowych była to już siódma porażka w tym sezonie, a trzecia u siebie. Zanotowali do tego aż 11 remis po 31. kolejkach. - Nie chcę tutaj tego komentować. Staramy się robić najlepiej to, co potrafimy. Nie jest łatwo grać od początku jednego mniej, oczywiście nie chcę tutaj nikogo winić. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy wyjść na prowadzenie, bo mieliśmy swoje momenty. Zawsze odbiera się mecz przez pryzmat wyniku. Fakt jest taki, że przegraliśmy 3:0. Jest nam przykro, ale życie płynie dalej i mam trzy mecze, aby udowodnić swoją jakość - podsumował Paweł Wszołek.

Teraz podopiecznych Goncalo Feio czeka wyjazd na prestiżowy mecz z Lechem Poznań. "Kolejorz" również znajduje się w fatalnej dyspozycji, ale to starcie będzie miało kolosalne znaczenie w kontekście walki o ligowe podium.