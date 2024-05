Sensacyjne wieści prosto z kraju sąsiada. Chodzi o nowego trenera Lecha

Złość i ogromna frustracja panuje wśród kibiców Lecha Poznań po występach oraz wynikach ich drużyny w 2024 roku. "Kolejorz" miał ogromną szansę, aby powalczyć o mistrzostwo Polski, ale w starciach z Puszczą, ŁKSem, Cracovią oraz Ruchem zdobył tylko cztery punkty. W piątek przegrali 1:2 w Chorzowie. Krytyka spada na wszystkich: piłkarza, zarząd, a także trenera Mariusza Rumaka.

Sensacyjne wieści o Lechu prosto z Czech. Chodzi o następcę Rumaka

Szkoleniowiec objął zespół w grudniu po Johnie van den Bromie. Pomysł Piotra Rutkowskiego - prezesa klubu - okazała się kompletnym niewypałem, a Rumak nie potrafił tchnąć nowego ducha w zespół, który wygląda fatalnie i tylko dzięki niefrasobliwości rywali wciąż zajmuje miejsce na ligowym podium.

Już wiadomo, że Mariusz Rumak po zakończeniu sezonu opuści stanowisko trenera pierwszej drużyny Lecha Poznań. Wymarzonym kandydatem władz klubu jest Maciej Skorża, ale przekonanie dwukrotnego mistrza Polski z "Kolejorzem" to misja w zasadzie niemożliwa. Najprawdopodobniej poszukiwania odbędą się za granicą. Niespodziewane informacje dobiegają z Czech. "Oczekuje się, że Luboš Kozel po sezonie opuści Slovana Liberca. Mógłby do polskiej ligi. Z zakulisowych informacji wynika, że jest on w kontakcie z Lechem Poznań" - podał na Twitterze tamtejszy dziennikarz Ludek Mádl.

To 53-letni szkoleniowiec, którego CV nie jest zbyt imponujące. Od sierpnia 2021 roku prowadził Slovana Liberec i jego kontrakt wygasa z zakończeniem czerwca. W 97 meczach wykręcił niezbyt imponującą średnią punktów na mecz: 1,39. W tym sezonie w 30. meczach czeskiej ekstraklasy jego zespół zanotował równy bilans: 10 zwycięstw, 10 remis, 10 porażek. Zajmuje siódme miejsce w tabeli. Wcześniej 13 miesięcy prowadził Banika Ostrava. Tam w 39 spotkaniach notował podobne wyniki. W przeszłości pracował także z kadrami młodzieżowymi reprezentacji Czech.