Internet zapłonął po blamażu Legii. "Tu kuweta nie pomoże"

Legia Warszawa w niedzielę mogła wykorzystać wpadki Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań oraz Górnika Zabrze, awansować na ligowe podium i na ostatniej prostej włączyć się do walki o tytuł mistrza Polski. Mogła..., bo w spotkaniu z Radomiakiem Radom na własnym stadionie poniosła sromotną klęskę. Już od szóstej minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Bartosza Kapustki, a w drugiej połowie dała sobie strzelić trzy gole. Zasłużenie przegrała 0:3 i na trzy kolejki przed końcem oddaliła się od europejskich pucharów. Tak koszmar Legii skomentowali dziennikarze i eksperci.

Nie zostawili na Legii suchej nitki. "Tu kuweta nie pomoże"

"Tu kuweta w szatni nie pomoże" - śmiał się dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn, nawiązując do pamiętnej afery z obecnym trenerem Legii Goncalo Feio, gdy ten pracował w Motorze Lublin.

"Z grona drużyn Legia, Lech, Jagiellonia, Górnik, Raków moim zdaniem w tej kolejce najlepsza Jaga" - podsumował Krzysztof Stanowski z Kanału Zero.

Wymownym zdjęciem podzielił się dziennikarz portalu Meczyki.pl Dawid Dobrasz. "Radomiak podchodzi pod Żyletę, a Legia schodzi do szatni" - napisał.

Na Legię spadły gromy. Mocne słowa. "Zieliński miej honor, odejdź!"

"1:1 z przesłabym Rakowem, 0:0 z przeciętnym tego dnia Śląskiem, 3:1 ze Stalą i 0:3 z Radomiakiem. Trener Goncalo Feio łatwego zadania nie miał, ale trudno tu mówić o efekcie nowej miotły. Legia idealnie dopasowała się do reszty ligowej mizerii" - podsumował Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

"Zieliński miej honor, odejdź!' na Łazienkowskiej 3. Legia jak reszta czołówki - żenująca" - napisał dziennikarz Weszło Szymon Janczyk, cytując transparent skierowany pod adresem dyrektora sportowego Legii.

"Wstydzę się za to co ten klub dzisiaj pokazuje na boisku. Można grać w osłabieniu, ale to, co Legia gra, to jest ośmieszenie. Radomiak się bawi na stadionie w Warszawie" - skomentował Szymon Stępień z Radia Kampus.