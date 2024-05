Szykują się wielkie zmiany w klubie Ekstraklasy. Były selekcjoner na wylocie?

Jeżeli w Zagłębiu Lubin liczono na to, że Waldemar Fornalik nawiąże do sukcesów, które odnosił w przeszłości z Piastem Gliwice czy Ruchem Chorzów, to srogo się zawiedziono. Zespół byłego selekcjonera w tym sezonie w ogóle się nie rozwinął. Zagłębie zazwyczaj gra usypiający futbol - ostatni mecz z Radomiakiem jest tu wyjątkiem - i w ostatnich tygodniach było nawet blisko wplątania się w walkę o utrzymanie w ekstraklasie.

Co dalej z Fornalikiem? Nowy prezes Zagłębia zapowiada zmiany

Kontrakt Waldemara Fornalika z Zagłębiem Lubin wygasa po zakończeniu sezonu. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka szkoleniowca. Już na początku kwietnia Jakub Seweryn ze Sport.pl informował, że duże zmiany, które czekają klub z Lubina, mogą spowodować rozstanie z trenerem. Od tego czasu drużyna przegrała trzy kolejne mecze - z Górnikiem Zabrze, Piastem Gliwice i Jagiellonią - co raczej nie przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Fornalika. Gdyby nie wygrana 4:3 z Radomiakiem, to kibice w Lubinie mogliby się zacząć obawiać spadku.

Wśród kandydatów na nowego trenera wymieniano m.in. Dawida Szulczka z Warty Poznań. Wkrótce Paweł Jeż - nowy prezes Zagłębia - będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą przyszłości Waldemara Fornalika. Co czeka byłego selekcjonera?

- W czerwcu będziemy mieli jasność co do oceny całego pionu sportowego. Rzetelnie i uczciwie postawiłem sprawę podczas pierwszego spotkania z dyrektorem pionu i trenerem pierwszego zespołu. Spotkało się to z pełnym zrozumieniem. Zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze kilka kroków do wykonania, ale to będzie spokojna i chłodna analiza. Wszelkie decyzje podejmiemy w czerwcu - powiedział Paweł Jeż w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Większa rola akademii? W tej klasyfikacji Zagłębie Lubin już jest liderem

Nowy prezes zapowiada też zwrócenie uwagi na rozwój młodych zawodników. Ci będą mogli zacząć pełnić większą rolę w pierwszej drużynie już w najbliższym sezonie. - Pewne zmiany na pewno nastąpią, tym bardziej że części graczom kończą się kontrakty. Z pewnością będziemy bacznie przyglądać się młodym zawodnikom akademii, która jest moim oczkiem w głowie. Jestem po pierwszej rozmowie z dyrektorem Adamem Buczkiem, a przed nami dziesiątki spotkań z całą grupą zaangażowaną w ten projekt. Nie możemy nie wykorzystać narzędzia, które posiadamy, tym bardziej że dzisiaj ma je niewielu. My tę przewagę w stosunku do wielu klubów mamy i musimy ten kierunek wykorzystać. Dla mnie zawsze na pierwszym miejscu będzie stał wychowanek naszej akademii. Zawsze - zaznaczył.

Zagłębie Lubin obecnie jest liderem klasyfikacji Pro Junior System - zdobyło w niej aż 4596 punktów. Zdecydowaną większość z nich zdobył jednak jeden zawodnik - Tomasz Pieńko - który odpowiada za ponad 2/3 tego dorobku.

W sobotę o 17:30 Zagłębie Lubin zagra z Rakowem Częstochowa. Goście wciąż walczą o udział w europejskich pucharach i przyjadą do Lubina w roli zdecydowanego faworyta. Gospodarze będą chcieli zrewanżować się za listopadową porażkę. Wtedy przegrali aż 0:5.