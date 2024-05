Emocje na Śląskim w meczu Ruchu z Lechem. Gol w końcówce zdecydował

Lechici na Stadion Śląski do Chorzowa na starcie z Ruchem przyjechali w bardzo złych nastrojach, albowiem w miniony weekend nie zdołali wykorzystać potknięcia Jagiellonii. Podopieczni Mariusza Rumaka na własnym stadionie bezbramkowo zremisowali z Cracovią, co było bardzo rozczarowujące, ale przede wszystkim strata do lidera przed 31. kolejką wciąż wynosiła cztery punkty. Natomiast gospodarze są w fatalnej sytuacji i w piątek mogli oficjalnie zostać zdegradowani, ale kilka dni temu potrafili pokonać na wyjeździe Śląska, co z pewnością bardzo pozytywnie wpłynęło na morale ekipy Janusza Niedźwiedzia.

Początek niemrawy, ale potem cios za cios

Goście od początku przejęli kontrolę nad posiadaniem piłki, ale - podobnie jak w wielu poprzednich meczach w tym roku - tempo ich gry było zbyt wolne, przez co trudno było zaskoczyć rywali i wykreować sytuacje podbramkowe. Ruch natomiast szukał swoich szans w kontratakach, ale ograniczały ich możliwości piłkarskie.

Dopiero w 22. minucie coś zadziało się pod bramką - konkretnie tą, którą strzegł Dante Stipica. Więcej miejsca miał Lech, dzięki wysokiemu odbiorowi piłki. Ishak prostopadłym podaniem w pole karne znalazł Szymczaka. Ten dobrze zwiódł pierwszego rywala na zamach, ale zbyt długo składał się do strzału lewą nogą. W konsekwencji został zablokowany.

Ta sytuacja otworzyła nam to spotkanie. Chwilę później pojawiła się jedynka na tablicy wyników. I to przy herbie gospodarzy przy uciesze miejscowej publiczności. Był to gol kuriozalny, bo miękka wrzutka Stępińskiego minęła wszystkich, w tym bramkarza "Kolejorza" i zmierzała w kierunku bramki. W ostatnim momencie zdążył dobić ją Daniel Szczepan i jedyną zagwozdką był fakt, czy piłka zdążyła minąć linię bramkową.

"Niebiescy" nie nacieszyli się zbyt długo z prowadzenia, albowiem goście odpowiedzieli natychmiast. Piłkę przejął Jesper Karlstrom, który mijający kolejnych rywali wpadł w pole karne. Przez ostatniego z nich, Tomasza Wójtowicza, był podcinany. Tomasz Musiał podyktował rzut karny. Ten pewnie został wykorzystany przez Mikaela Ishaka. Zarówno dla Szczepan jak i kapitana Lecha był to 10. gol w tym sezonie Ekstraklasy.

Mariusz Rumak ponownie zdecydował się na ustawienie bez skrzydłowych. Na ławce rezerwowych usiedli Kristoffer Velde oraz Adriel Ba Loua i to kompletnie nie funkcjonowało. Jego drużyna miała ogromny problem, aby wyprowadzić piłkę z formacji defensywnej. Wiele takich akcji kończyło się długim zagraniem i kluczowe było zebranie drugiej piłki. Częściej padały one łupek Ruchu, który miał zdecydowanie lepszy pomysł na grę, dzięki czemu przejmował inicjatywę w ostatnich minutach przed przerwą.

Ruch przeczekał, a potem znokautował Lecha

Po niektórych zagraniach graczy "Kolejorza" ich kibice mogli tylko łapać się za głowy, a gospodarze ponownie nabierali wiatru w żagle. Po zmianie stron wciąż byli zespołem lepszym, ale nie przekuwało się to na sytuacje strzeleckie. Statystyka uderzeń celnych nie ulegała zmianie.

Intensywność pressingu Ruchu również malała z minuty na minutę, przez co mecz stawał się coraz bardziej nużący, albowiem goście wciąż nie potrafili zrobić czegokolwiek w ataku pozycyjnym. Można było tylko zliczać nieudane długie podania.

Dopiero w ostatnim kwadransie coś zaczęło się dziać. Najpierw świetną sytuację miał Novothny, ale jego strzał głową został obroniony przez Mrozek. Z drugiej strony podobną okazję miał Velde, którego dośrodkowaniem obsłużył Pereira. Czujny był jednak Stipica. Dobitka Ishaka trafiła w boczną siatkę.

Ta sytuacja niczego nie nauczyła gości, którzy w 84. minucie znów dali się zaskoczyć. Znów dośrodkowanie z prawej strony - tym razem Wójtowicza - a w polu karnym kompletnie niepilnowany był Michał Feliks, który nie miał problemów, aby strzelić swojego piątego gola w tym sezonie.

Było to trafienie na wagę trzech punktów, albowiem Lech mimo nacisków, wciąż był nieudolny w swoich atakach. Ograniczał je do dośrodkowań, ale - podobnie jak z Cracovią - mnóstwo ich przelatywało nad głowami graczy "Kolejorza". Mariusz Rumak nerwowo spoglądał na zegarek, ale czas upłynął, aż w końcu Tomasz Musiał zagwizdał po raz ostatni. Ruch wciąż jest w grze o utrzymanie w Ekstraklasie! Natomiast Lechici skomplikowali swoją sytuację w walce o europejskie puchary.