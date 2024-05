Ale miazga! Rewelacja ekstraklasy rozjechana przez drużynę z dołu tabeli [WIDEO]

Górnik Zabrze jechał do Krakowa jako faworyt. Zabrzanie są najlepszą drużyną rundy wiosennej i przed dzisiejszym meczem wygrali cztery spotkania z rzędu. Za to Cracovia z trudem walczy o każdy punkt. Dlatego gola gospodarzy w 4. minucie można nazwać niespodzianką, ale ich dalsza gra zasługuje na miano sensacyjnej. Ostateczny rezultat - 5:0 - to kompromitacja gości, którym nie pomógł nawet Podolski.

