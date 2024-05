Trener w ekstraklasie na wylocie. Media wskazują jego następcę

Wiosna 2024 roku to nie jest dobry czas dla Radomiaka Radom. Zespół Macieja Kędziorka w jedenastu meczach zdobył tylko jedenaście punktów, więcej jedynie od Śląska Wrocław i Ruchu Chorzów (po dziesięć), a do tego stracił w tym czasie aż 28 goli. Po porażce w prestiżowym meczu z Koroną Kielce 0:4 w minioną niedzielę Radomiak ponownie stracił cztery bramki, przegrywając z Zagłębiem Lubin 3:4. I choć klub z Radomia jest w tabeli ligowej dwunasty, to nad strefą spadkową ma już tylko cztery punkty przewagi.

Leszek Ojrzyński ponownie w Ekstraklasie? Dziennikarz przekazał najnowsze wieści

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że Maciej Kędziorek może zostać zwolniony z Radomiaka. Choć informacje te zostały zdementowane, to wciąż niewykluczony jest scenariusz, w którym zespół z Radomia do końca sezonu poprowadzi ktoś inny. Według Łukasza Olkowicza jednym z kandydatów jest Leszek Ojrzyński.

- Fakty są takie, że pozycja trenera Macieja Kędziorka jest zagrożona. Po porażce z Zagłębiem przez dwa dni w Radomiu było nerwowo. Był już na rozmowach trener Bruno Baltazar z Portugalii. Zespół wstawił się jednak za trenerem Kędziorkiem i zapewnił, że chce wspólnie pracować i uratować sytuację - przyznał Olkowicz i dodał, że na ostatnim meczu Radomiaka obecny był właśnie Ojrzyński. Jest on wciąż na liście kandydatów do zastąpienia Macieja Kędziorka.

- Nie jestem zwolennikiem zmiany na ostatnich metrach, bo trener nie ma już czasu poznać drużyny i wdrożyć swoich pomysłów. W grę wchodzi motywacja, a Leszek Ojrzyński jest znany z tego, że szybko potrafi skonsolidować zespół. Ale to nie zawsze przynosi efekt. Ale jeśli dojdzie do tego kolejna wysoka porażka i średnia straconych bramek jeszcze się pogorszy, to zrobi się niepokojąco. Sytuacja Radomiaka spośród zespołów walczących o utrzymanie jest najbardziej gorąca - wyjaśnił dziennikarz.

W najbliższej kolejce Radomiak zmierzy się z Legią. Mecz zaplanowano na niedzielę 5 maja na 17.30.