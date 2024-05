Wiosna 2024 roku to nie jest dobry czas dla Radomiaka Radom. Zespół Macieja Kędziorka w jedenastu meczach zdobył tylko jedenaście punktów, więcej jedynie od Śląska Wrocław i Ruchu Chorzów (po dziesięć), a do tego stracił w tym czasie aż 28 goli. Po porażce w prestiżowym meczu z Koroną Kielce 0:4 w minioną niedzielę Radomiak ponownie stracił cztery bramki, przegrywając z Zagłębiem Lubin 3:4. I choć klub z Radomia jest w tabeli ligowej dwunasty, to nad strefą spadkową ma już tylko cztery punkty przewagi.

Media: Radomiak Radom podjął decyzję ws. trenera Macieja Kędziorka

Mimo że ten sezon miał być dla Radomiaka okazją do umocnienia swojej pozycji w ekstraklasie i gry o górną połowę tabeli, radomianie nie po raz pierwszy będą musieli walczyć o utrzymanie. Ich kiepskie wyniki sprawiły, że bardzo niepewna była przyszłość trenera Macieja Kędziorka.

Klub z Radomia debatował nad zwolnieniem 43-letniego trenera, który w Radomiaku pracuje zaledwie od grudnia. "Kanał Sportowy" podawał nawet, że do Radomia przyjechał potencjalny następca Kędziorka - Portugalczyk Bruno Baltazar, który od roku jest bez pracy, a wcześniej pracował na Cyprze czy też w bułgarskim Botewie Płowdiw. W Bułgarii jednym z jego przełożonych był Polak Artur Płatek, który dobrze zna się z władzami Radomiaka, które w razie zmiany trenera optowały za zatrudnieniem Portugalczyka, by ten umiał dotrzeć do licznej kolonii brazylijsko - portugalskiej w klubie.

Niemniej jednak, jak informuje Weszło, ostateczna decyzja Radomiaka jest taka, że Maciej Kędziorek, który w poniedziałek i wtorek przedstawiał zarządowi plan na wyjście z kryzysu, pozostanie trenerem pierwszej drużyny. Takie rozwiązanie też było konsultowane z piłkarzami radomskiej drużyny, którzy zapewnili, że z obecnym trenerem chcą wziąć odpowiedzialność za utrzymanie Radomiaka w ekstraklasie.

Decyzja ta z kolei coraz bardziej przybliża do odejścia z klubu dyrektora sportowego Radomiaka Octaviana Moraru. Ten był przekonany, że w Radomiu powinno dojść do zmiany trenera, ale władze klubu odrzuciły jego kilka rumuńskich kandydatur na nowego szkoleniowca. Decyzja ws. Moraru, którego zimowe ruchy transferowe nie okazały się wzmocnieniem Radomiaka, ma zostać podjęta po sezonie, ale patrząc na ostatnie wydarzenia trudno się spodziewać dalszej współpracy na linii Moraru - Kędziorek.

W najbliższej kolejce Radomiak zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 5 maja o godzinie 17:30.