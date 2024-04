Gwiazdor Widzewa nie gryzł się w język. "To dla mnie skandal"

Od początku sezonu 2019/2020 w ekstraklasie obowiązuje przepis o młodzieżowcu. Polega na tym, że każdy klub jest zobowiązany do zapewnienia udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w sezonie. Jeśli nie uda mu się tego zrobić, musi zapłacić karę finansową.

Pawłowski o przepisie o młodzieżowcu: To jest jakiś skandal

Pod koniec grudnia ubiegłego roku media pisały, że po niespełna dwóch latach funkcjonowania w obecnej formule kluby ekstraklasy będą chciały znieść przepis.

Teraz na temat tego przepisu wypowiedział się Bartłomiej Pawłowski, skrzydłowy Widzewa Łódź.

- Generalnie przepis o młodzieżowcu, to dla mnie jest jakiś skandal. To rujnuje rywalizację w zespole. Mamy najlepszy przykład Krzysia Hansena, który przez przepis o młodzieżowcu, też nie mógł w pewnym momencie, mimo że miał odpowiednią dyspozycję sportową, zagrać, bo w zeszłym sezonie mieliśmy młodzieżowca na pozycji skrzydłowego. Były takie momenty, kiedy grał świetnie i wygrywał rywalizację sportowo, ale były też takie, w których Hansen spokojnie by w meczach zagrał, a nie mógł, bo dalej musieliśmy grać w tamtym momencie młodzieżowcem - powiedział Pawłowski w "Kanale Sportowym".

Ponad miesiąc temu Bartłomiej Pawłowski wywołał burzę. Przypominają się sceny z Piłkarskiego Pokera" - napisał w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez sędziego Bartosza Frankowskiego. I za te słowa musiał przepraszać. - Sformułowania "okradliście nas" oraz "przypominają mi się sceny z Piłkarskiego Pokera dzięki Waszej pracy", mogące sugerować nieuczciwe działanie i przywołujące skojarzenia z niegodziwym procederem korupcji w sporcie były z mojej strony niedopuszczalne i mogły narazić Pana Bartosza Frankowskiego na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia przez niego funkcji sędziego piłkarskiego - napisał potem Pawłowski.

31-letni piłkarz w tym sezonie zagrał w 29 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył dziewięć goli i miał pięć asyst.

Widzew Łódź po 30 kolejkach ma 42 punkty i zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. Do podium traci dziewięć punktów.