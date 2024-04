Nie do wiary! Sensacyjne wieści ws. Runjaicia. To zatrzęsie Ekstraklasą

Kosta Runjaić jest świetnie znany w Polsce, ponieważ już w 2017 roku objął Pogoń Szczecin i prowadził ją aż do 2022 roku. Później niemiecki szkoleniowiec objął Legię Warszawa, z którą wygrał Puchar Polski oraz Superpuchar Polski, a także dotarł do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Niemiec został jednak zwolniony ze stołecznego klubu i pozostaje bezrobotny od 9 kwietnia. Niewykluczone jednak, że może zostać w Polsce i objąć kolejny zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Królewski ma pretensje do dziennikarzy

Kosta Runjaić obejmie kolejny klub ekstraklasy? Szokujące wieści z obozu rywali Legii Warszawa

Niedawno media informowały, że Runjaić po zwolnieniu z Legii prawdopodobnie wróci do ojczyzny. Tam zainteresowana jego usługami miała być Hertha Berlin, która kolejny sezon prawdopodobnie spędzi na poziomie 2. Bundesligi. Teraz pojawiają się kolejne wieści, ale o możliwym pozostaniu 52-latka w Polsce.

Klub, w którego kręgu zainteresowań jest Runjaić, to Lech Poznań. Takie informacje przekazał Dawid Dobrasz na kanale Meczyki na YouTube. Dziennikarz już wcześniej przekonywał, że taka opcja jest możliwa, a tym razem wymienił Niemca wśród innych kandydatów.

- Myślę, że jest czterech kandydatów. Wydaję mi się, że Kosta Runjaić jest w tej czwórce. Jest na liście, ale nie jest faworytem. Ktoś z Beneluksu może nim być. Może Marek Papszun, by to wziął. Jakby do niego teraz zadzwonili, to mógłby się zgodzić, ale to abstrakcyjna sytuacja - stwierdził Dobrasz.

Prawdopodobnie z Poznania po sezonie odejdzie Mariusz Rumak, który przejął zespół w grudniu zastępując Johna van den Broma. Kontrakt Polaka obowiązuje do 30 czerwca, a drużyna pod jego wodzą raczej nie radzi sobie najlepiej. Na razie w 12 meczach Lech wygrał tylko pięć razy i zanotował średnią 1,58 punktu na spotkanie. Rumak zaprowadził jednak drużynę na drugie miejsce w ekstraklasie i wciąż zachowuje teoretyczne szanse na mistrzostwo Polski.

Runjaic nigdy mistrzostwa nie wygrał, a z Legią najwyżej był na drugiej lokacie. Triumfy z warszawskim klubem są jego jedynymi w trenerskiej karierze. Wcześniej pracował jeszcze w TSV 1860 Monachium, 1.FC Kaiserslautern, MSV Duisburg oraz Darmstadt.