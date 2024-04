Kontuzja gwiazdy Legii Warszawa. Złe informacje dla Goncalo Feio

Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz w lidze pod wodzą Goncalo Feio. Po remisach z Rakowem Częstochowa (1:1) i Śląskiem Wrocław (0:0) stołeczny klub wygrał 3:1 na wyjeździe ze Stalą Mielec po golach Josue, Bartosza Kapustki i Macieja Rosołka. Tym samym Legia awansowała na piąte miejsce z 50 punktami i traci sześć do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Na cztery kolejki przed końcem sezonu Legia zachowuje szanse na wywalczenie awansu do europejskich pucharów. Niestety dla warszawian trener Feio nie będzie mógł skorzystać w decydujących meczach z ważnego piłkarza.

Kluczowy piłkarz Legii z urazem. To może być koniec sezonu

W tym przypadku mowa o Rafale Augustyniaku, który nie dokończył spotkania ze Stalą i został zmieniony w 89. minucie przez Radovana Pankova. Defensor Legii skoczył do główki z Bertem Esselinkiem, ale nabawił się urazu. Portal legia.net informuje, że Augustyniak doznał skręcenia stawu skokowego, a po poniedziałkowych badaniach wiadomo, że nie będzie do dyspozycji Goncalo Feio przez trzy-cztery tygodnie. Portal meczyki.pl uzupełnia te informacje, dodając, że to może być dla Augustyniaka koniec sezonu, ale to nie jest przesądzone.

W tym momencie pewne jest, że Augustyniak nie zagra w meczach z Radomiakiem Radom (05.05) oraz Lechem Poznań (12.05). Poza tym Legia zagra jeszcze w tym sezonie z Wartą Poznań (19.05) oraz Zagłębiem Lubin (25.05). Zdaniem "Meczyków" Augustyniaka w środku obrony może zastąpić Artur Jędrzejczyk lub Steve Kapuadi. Wybór Francuza może oznaczać, że pół-lewym stoperem w defensywie Legii może ponownie być Yuri Ribeiro.

Augustyniak trafił do Legii latem 2022 r. bez kwoty odstępnego z Uralu Jekaterynburg. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale jest w nim zawarta opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. W sezonie 23/24 Augustyniak zagrał 35 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. Większość spotkań zagrał na środku obrony, ale bywały też mecze, gdy wystąpił jako defensywny pomocnik po odejściu Bartosza Slisza.

Poza Augustyniakiem, Kapuadim, Ribeiro i Jędrzejczykiem Goncalo Feio ma do dyspozycji w środku defensywy Marco Burcha, Radovana Pankova oraz Jana Ziółkowskiego.