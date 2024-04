Wielka ofensywa czołowego klubu Ekstraklasy. Dopinają pierwszy transfer!

Śląsk Wrocław w tym sezonie jest całkowitym przeciwieństwem drużyny sprzed roku. Wtedy wrocławianie do końca musieli walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. W obecnych rozgrywkach rundę jesienną zakończyli na pozycji lidera i już dawno zapewnili sobie utrzymanie. Po wznowieniu rozgrywek w 2024 roku Śląsk rozegrał 11 spotkań, z których wygrał tylko dwa, cztery zremisował, a aż pięć przegrał. Mimo tego ciągle zachowuje szanse na tytuł mistrzowski.

Chociaż do końca sezonu zostały cztery spotkania to we Wrocławiu już myślą o kolejnych rozgrywkach. Z klubem najprawdopodobniej pożegna się jego najlepszy strzelec, czyli Erik Exposito. Hiszpan w tym sezonie zdobył 17 bramek w ekstraklasie, a za dwa miesiące wygaśnie jego kontrakt ze Śląskiem.

- Szukamy napastnika, bo wiemy, że kontrakt Exposito, który leży na stole, prawdopodobnie nie zostanie przez niego przedłużony. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej deklaracji. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że dostaje bardzo dobre oferty. Pojawia się liga hiszpańska, do której Erik od dłuższego czasu chce wrócić. Stwierdził z żoną, że czas wracać do domu. Z wysokością jego pensji żaden polski klub nie będzie w stanie konkurować - powiedział prezes Śląska Patryk Załęczny w wywiadzie dla "Radia Rodzina".

Śląsk Wrocław chce wzmocnić linię pomocy

Pozycja napastnika nie jest jedyną, którą wzmocni Śląsk Wrocław. Portal slasknet.com poinformował, że klub szuka pomocników. Dlatego obserwuje Simona Schieracka, któremu latem wygasa umowa z RB Lipsk. Niemiecki pomocnik dotychczas grał w zespole U-19 Lipska, więc byłby to dla niego spory przeskok z piłki juniorskiej do seniorskiej.

Do tego do Śląska wróci najpewniej Adrian Bukowski, który ma za sobą bardzo udany sezon w Stali Rzeszów. Kolejnym wzmocnieniem może być Filip Rejczyk. Portal TVP Sport przekazał, że wychowankiem Legii Warszawa interesuje się kilka klubów z Hiszpanii i Włoch, ale mocno jego sytuację analizuje także Śląsk Wrocław.

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Śląsk Wrocław zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 51 punktów. Traci punkt do drugiego Lecha Poznań oraz pięć do pierwszej Jagiellonii Białystok. Do końca sezonu Śląsk spotka się z: ŁKS-em Łódź (wyjazd), Cracovią (dom), Radomiakiem Radom (dom) i Rakowem Częstochowa (wyjazd).