Boniek nie mógł się powstrzymać po wpadce Lecha. Sześć brutalnych słów

Ostatnie miesiące w wykonaniu Lecha Poznań są fatalne. Gdy pod koniec roku zwolnionego Johna van den Broma zastępował Mariusz Rumak, kibice mieli mieszanie uczucia. Nie byli pewni trenera, którego przerwa w pracy z seniorami wynosiła ponad cztery lata. Mimo że początek rundy wiosennej mógł napawać optymizmem, to bolesne porażki z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski oraz Rakowem Częstochowa (0:4) szybko "sprowadziły na ziemię". Na dodatek w kwietniu zespół stracił punkty w Mielcu, sensacyjnie poległ w Niepołomicach, a w meczu z ŁKS-em miał naprawdę dużo szczęścia, gdyż zwycięskiego gola strzelił dopiero w doliczonym czasie gry.

Gdyby tego było mało, to piłkarze Mariusza Rumaka zawiedli również w niedzielnym spotkaniu z Cracovią (0:0). Choć mieli przewagę i sporo sytuacji bramkowych, nie udało im się pokonać Lukasa Hrosso. Tym samym zamiast trzech, zdobyli zaledwie jeden punkt i ich sytuacja w ligowej tabeli nie może zadowalać kibiców. Na cztery kolejki do końca sezonu mają cztery pkt straty do liderującej Jagiellonii, a przed sobą dość trudny kalendarz.

Błyskawicznie po tym spotkaniu na wpadkę Lecha prześmiewczo zareagował były prezes PZPN Zbigniew Boniek. "Kolejorz goni Jagiellonię na swoich warunkach" - napisał na X. Na jego wypis zareagował Wojciech Kowalczyk, który zamieścił fotografię Bońka prowadzącego konia wyścigowego z podpisem "gonimy", jak i dziennikarz Sport.pl Filip Macuda. "Drezyną" - napisał.

Bardzo szybko występ poznańskiego klubu skomentowali też inni eksperci. "Lech spokojnym, spacerowym tempem kolejny raz nie wykorzystał nadarzającej się okazji na zbliżenie się do Jagiellonii. Za mało pasji, za dużo niedokładności. 12 spotkań za kadencji Mariusza Rumaka, sześć bez zdobyczy bramkowej. No i tyle" - podsumował Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

"Niesamowicie przezroczystym zespołem jest Lech. Nudziarstwo okrutne. Gdyby był jedzeniem, to byłby kanapką z serem. Gdyby był zawodem, to byłby księgowym. Gdyby był miastem, to byłby Kutnem" - przekazał Damian Smyk z Goal.pl. Dziennikarz Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl podkreślił za to, że Lech ma już tylko 8,3 proc. szans na mistrzostwo Polski, podczas gdy Jagiellonia aż 83,7 proc.

Lech Poznań ma teraz na koncie 52 pkt. Do końca sezonu rozegra jeszcze cztery spotkania: z Ruchem, Legią, Widzewem oraz Koroną Kielce. Poza pościgiem liderującej Jagiellonii (56 pkt) musi też uważać na to, co dzieje się za jego plecami, gdyż trzeci Górnik Zabrze ma 51 pkt, tyle samo co czwarty Śląsk Wrocław. Piąte miejsce zajmuje Legia (50 pkt), szóste Raków (49 pkt), a siódme Pogoń (48 pkt).