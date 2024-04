Lech zmarnował szansę. Rozczarowanie i wielkie gwizdy w Poznaniu

Część spotkań 30. kolejki Ekstraklasy ułożyło się na korzyść Lecha Poznań. Przede wszystkim punkty stracił Śląsk Wrocław, który przegrał 2:3 z Ruchem Chorzów. Poza tym Jagiellonia Białystok zremisowała 2:2 z Pogonią Szczecin, a "piłkę meczową" w tym spotkaniu miał Dominik Marczuk. Lech mógł zatem zostać nowym wiceliderem Ekstraklasy i zbliżyć się na dwa punkty do Jagiellonii w przypadku pokonania u siebie Cracovii, walczącej o utrzymanie. To dałoby też trzypunktową przewagę nad Górnikiem Zabrze i Śląskiem, a także cztery punkty przewagi nad piątą Legią Warszawa.

Poza początkiem sezonu na próżno szukać momentu, gdy Cracovia była w stanie wygrać dwa mecze z rzędu. Ostatnie dziewięć meczów w Ekstraklasie to zaledwie jedno zwycięstwo Cracovii (3:1 z Jagiellonią), pięć remisów i trzy porażki. Jesienią Cracovia zremisowała 1:1 z Lechem, gdy na gola Kristoffera Velde odpowiedział Virgil Ghita.

Lech z wyraźną przewagą. Hrosso ratuje Cracovię. Ale nie było goli

Na początku spotkania niewiele się działo po obu stronach. Było sporo strat czy fauli w środkowej strefie. Pierwszy strzał w meczu pojawił się w dziewiątej minucie, ale był on niecelny w wykonaniu Jespera Karlstroema. Lech starał się przejąć inicjatywę, mając optyczną przewagę w posiadaniu piłki. Najlepszą okazję miał w 25. minucie, gdy Elias Andersson zagrał piłkę prostopadle do Mikaela Ishaka. Wtedy Lukas Hrosso zdołał obronić piłkę i złapać ją, zanim jeszcze minęła linię bramkową.

Ishak był jednym z najbardziej aktywnych zawodników Lecha w pierwszej połowie. Napastnik Lecha mógł uderzyć piłkę głową po dośrodkowaniu od Anderssona, ale w ogóle nie trafił w bramkę. W 35. minucie był chaos po dośrodkowaniu Karlstroema, bo David Olafsson trafił w słupek przy próbie wybicia piłki. Swoje szanse miał też Afonso Sousa, który najpierw uderzył piłkę "nożycami", a potem strzelał z dystansu. W obu przypadkach górą był Hrosso. Przewaga Lecha stopniowo rosła coraz bardziej.

Cracovia też miała swoje szanse w trakcie pierwszej połowy. Jani Atanasov oddał niecelny strzał sprzed pola karnego, a w 36. minucie Cracovia wyprowadziła szybki atak. Wtedy Patryk Makuch zagrał świetną piłkę do Benjamina Kallmana, ale Fin uderzył obok słupka. Jedyne celne strzały w tej części meczu pojawiły się po stronie Lecha.

Ważny punkt dla Cracovii w kontekście utrzymania. Lech wiceliderem, ale nie skorzystał ze wpadek rywali

Lech mógł wejść znakomicie w drugą połowę. W 46. minucie świetną okazję miał Kwekweskiri, który znalazł się w polu karnym Cracovii. Uderzenie Gruzina odbiło się jednak od Patryka Sokołowskiego. Parę minut później Gruzin zagrał piłkę "podcinką" do Sousy, ale piłka po strzale Portugalczyka wylądowała w rękawicach bramkarza Cracovii. Lech grał głównie atakiem pozycyjnym, ale niewiele się działo. Ishak spróbował uderzenia z dystansu, ale trafił prosto w Hrosso.

Po stracie Ishaka niedaleko pola karnego Cracovii goście mieli okazję do kontrataku. Wyprowadził go Makuch, który potem zdołał wywalczyć rzut rożny. To była jedna z niewielu okazji Cracovii w drugiej połowie. Gdy Lech wracał do długiego rozgrywania w ataku pozycyjnym, pojawiały się gwizdy na trybunach.

W 80. minucie znów było groźnie w polu karnym Cracovii. Wtedy Kristoffer Velde zszedł na lewą nogę i próbował uderzenia na bramkę, ale tę piłkę zablokował ciałem Virgil Ghita. Po chwili z lewej strony dośrodkowywał Barry Douglas, a Kamil Glik mógł umieścić piłkę we własnej bramce. Dwie minuty później Lech miał szybki atak po podaniu Joela Pereiry do Adriela Ba Louy. Iworyjczyk szukał zagrania do Velde, ale uczynił to bardzo niedokładnie. Norweg był wściekły po tej sytuacji.

Bezbramkowy remis jest sporym rozczarowaniem dla Lecha. Zarówno w trakcie spotkania, jak i po jego zakończeniu z trybun rozlegały się spore gwizdy.

Remis w tym meczu oznacza, że Lech zostaje nowym wiceliderem z 52 punktami, ale traci cztery punkty do Jagiellonii. Cracovia awansowała na 14. miejsce z 33 punktami i ma trzy punkty zapasu nad strefą spadkową, więc może spokojnie obserwować, jak w poniedziałek zakończy się mecz między Puszczą Niepołomice a Koroną Kielce.