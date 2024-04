Ależ mecz w Mielcu! Wielka kontrowersja i piękny gol Kapustki

Dwa remisy - tak wyglądał dorobek Goncalo Feio w Legii Warszawa przed meczem ze Stalą Mielec. Portugalski szkoleniowiec Legii najpierw podzielił się punktami 1:1 z Rakowem Częstochowa, a następnie bezbramkowo zremisował 0:0 ze Śląskiem Wrocław. Takie rezultaty na pewno nie satysfakcjonują kibiców stołecznego klubu, którzy liczyli na powrót na zwycięską ścieżkę w meczu ze Stalą. Tyle tylko, że drużyna z Podkarpacia chciała się odbić po bolesnej porażce z Wartą Poznań (2:5) w Grodzisku Wielkopolskim. - Narobiliśmy bałaganu i teraz musimy to naprawić, a także wierzyć, że w następnym spotkaniu uda się powalczyć o zwycięstwo - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Kamil Kiereś, trener Stali Mielec. Przed meczem Kiereś mógł być jednak pełen optymizmy ze względu na fakt, że jego drużyna ostatni mecz w lidze przegrała 23 października 2023 roku. Wówczas jego pogromcą była Warta Poznań.

Legia Warszawa wróciła na zwycięską ścieżkę

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, zakończyła się remisem 1:1. Stal zdołała w niej oddać tylko jeden celny strzał na bramkę, a Legia trzy. Obie drużyny prowadziły otwartą grę nastawioną na zdobycie kompletu punktów. Żaden zespół nie chciał od początku grać defensywnie. W pierwszej części gra toczyła się głównie w środkowej części boiska oraz do dwudziestego metra pola karnego obu drużyn.

Już w trzeciej minucie sędzia pokazał pierwszą żółtą kartkę. Wtedy otrzymał ją Getinger za próbę wymuszenia rzutu karnego. W kolejnych minutach bardzo aktywny był Paweł Wszołek. W 11. minucie miał świetną okazję na otwarcie wyniku, ale zamiast skupić się na oddaniu strzału, to swoją uwagę skierował w kierunku walki fizycznej z obrońcą, którą przegrał. Trzy minuty później Bartosz oddał pierwszy celny strzał zza pola karnego, z którym poradził sobie Mateusz Kochalski - bramkarz Stali. W 21. minucie sędzia Damian Sylwestrzak podyktował rzut karny dla Legii po faulu na Pawle Wszołku. Do piłki podszedł Josue i wykorzystał rzut karny.

Ta sytuacja nie podłamała piłkarzy Stali, którzy w 39. minucie strzelili bramkę wyrównującą po strzale IIya Szkurina. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

Dużo więcej działo się w drugiej połowie pod bramką Mateusza Kochalskiego, którzy zaczęli grać szybciej i atakować. Przewaga Legii została potwierdzona w 76. minucie spotkania, kiedy to do siatki trafił Bartosz Kapustka i wyprowadził gości na prowadzenie. Cała akcja zaczęła się od Pawła Wszołka, który następnie przetransportował piłkę do Augustyniaka. Ten minął się z piłką, ale akcję wykończył Kapustka.

W kolejnych minutach piłkarze Stali zaczęli łapać drugi oddech i powoli odzyskiwali inicjatywę. Ich próby jednak były nieskuteczne. W czwartej minucie doliczonego czasu gry sędzia główny podyktował rzut karny dla Legii. Do piłki podszedł Maciej Rosołek, który nie się nie pomylił i ustalił wynik na 3:1 dla Legii.

Po 30. kolejkach Legia Warszawa zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 50 punktów. Z kolei Stal plasuje się na 10. miejscu i ma 38 "oczek".