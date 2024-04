Przełom dla sensacji Ekstraklasy! Prezes ogłasza znakomite wieści

Sezon 2023/24 jest dla Puszczy Niepołomice pierwszym w historii klubu w ekstraklasie. Zespół Tomasza Tułacza spisuje się wyjątkowo dobrze w kontekście przedsezonowych oczekiwań. W przeciwieństwie do innych beniaminków Puszcza dzielnie walczy o utrzymanie. Po 29 kolejkach jest w tabeli czternasta z dorobkiem 32 punktów i ma dwa punkty przewagi nad szesnastą Koroną Kielce, z którą zmierzy się w poniedziałek w Krakowie.

Beniaminek z Niepołomic nie może jednak występować na swoim obiekcie, w swojej miejscowości, za to rozgrywa mecze ekstraklasy na stadionie Cracovii. Tak ma pozostać do końca 2024 roku, choć pierwotne plany po awansie Puszczy zakładały grę w Niepołomicach nawet wiosną obecnego roku, co jednak nie nastąpiło.

Wszystko dlatego, że stadion w Niepołomicach nie spełnia wymogów ekstraklasy. Oprócz tego, że nie ma tam odpowiedniej liczby miejsc, na co Ekstraklasa SA mogłaby przymknąć oko, z obiektu Puszczy nie ma jak przeprowadzić transmisji telewizyjnych. Dotyczy to przede wszystkim drogi dojazdowej na stadion, która była za wąska dla wozów Live Parku i nie było dla nich odpowiedniego wjazdu z drogi krajowej. Szerzej o problemach infrastrukturalnych Puszczy pisaliśmy kilka miesięcy temu.

Ekstraklasa coraz bliżej Niepołomic. Jest przełom! "To ten słynny wjazd"

Jak się okazuje, ten problem jest coraz bliższy rozwiązania, co mocno przybliża ekstraklasę do Niepołomic. Poinformował o tym na portalu X prezes Puszczy Niepołomice Marek Bartoszek, powołując się na burmistrza miejscowości Romana Ptaka.

- Jak poinformował dziś burmistrz Roman Ptak: została podpisana umowa na realizację przebudowy ul. Kusocińskiego. Całość prac maks: 6 miesięcy. Tak to ten słynny wjazd :) - napisał Bartoszek.