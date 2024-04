Świetne wieści dla Lecha Poznań tuż przed końcem sezonu Ekstraklasy

W ostatniej kolejce na dobre wykrystalizowała się liczba drużyn, które w pięciu ostatnich kolejkach powalczą o mistrzostwo Polski. Strata punktów Legii i Rakowa sprawiła, że obie drużyny tracą do liderującej Jagiellonii już - kolejno - osiem i dziewięć punktów, co sprawia, że według wyliczeń ich szanse na tytuł spadły poniżej jednego procenta.

Świetne wieści dla Lecha Poznań. Teraz pozostaje tylko jedno "ale"

Największymi rywalami Białostoczan w walce o złoty medal są Lech Poznań i Śląsk Wrocław, którzy tracą cztery punkty. Zdecydowanie większe ciśnienie na gonienie rywali jest w stolicy Wielkopolski, mimo że drużyna Mariusza Rumaka nie prezentuje się wiosną najlepiej. W ostatnich pięciu meczach (tyle pozostało też do końca sezonu) zdołała jednak zdobyć 10 punktów. W kolejnych spotkaniach będzie musiała się jednak poprawić, zwłaszcza że tytuł dla Poznaniaków może być w tym roku wyjątkowo cenny.

Jak wyliczył Jan Sikorski, dziennikarz zajmujący się rankingami UEFA, "Kolejorz" w przypadku mistrzostwa będzie rozstawiony w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Spowodowane to jest brakiem szans na tytuł w Rumunii dla CFR Cluj.

To bardzo cenne, albowiem gdyby Lech faktycznie został mistrzem Polski, w tej rundzie ominąłby takie ekipy jak: Ferencvaros, Karabach, Malmö czy Łudogorec. Współczynnik rankingowy "Kolejorza" wynosi 19,000, co mogłoby dać rozstawienie nawet w III rundzie w zależności od korzystnych wyników. Natomiast Jagiellonii to raptem 5,075. Podopieczni Adriana Siemieńca nie mają szans na żadne benefity, wynikające z punktów.

Warto dodać, że przyszły mistrz Polski, aby zakwalifikować się minimum do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, musi wygrać raptem jeden dwumecz.