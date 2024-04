Z Poznania płyną fatalne wieści. Chodzi o kluczowego piłkarza Lecha

aBartosz Salamon to prawdziwa opoka i podstawowy obrońca Lecha Poznań. 32-letni stoper wrócił do gry pod koniec grudnia ubiegłego roku po ośmiomiesięcznej przerwie spowodowanej wpadką dopingową. Od tamtego czasu zanotował komplet minut w 12 meczach "Kolejorza". Lech stracił w nich 11 bramek i zanotował sześć czystych kont.

Bartosz Salamon nie zagra w kolejnym meczu Lecha Poznań

Niestety dla siebie oraz swojej drużyny Bartosz Salamon zobaczył czwartą żółtą kartkę w tym sezonie w ostatnim meczu przeciwko ŁKS-owi Łódź (3:2). Tym samym nie będzie mógł zagrać z powodu zawieszenia w kolejnym meczu z Cracovią.

To na pewno będzie znaczne osłabienie drużyny prowadzonej przez Mariusza Rumaka. Poza reprezentantem Polski szkoleniowiec Lecha Poznań nie będzie mógł też liczyć na zmagających się z urazami: Artura Sobiecha, Aliego Gholizadeha, Dino Hoticia, Filipa Dagerstala oraz Michała Gurgula.

Chociaż na Lecha Poznań za kadencji Rumaka spada mnóstwo krytyki za mało przyjemny do oglądania styl, to jednak na pięć kolejek przed końcem sezonu traci on tylko cztery punkty do pierwszej Jagiellonii Białystok. Dalej to zespół Adriana Siemieńca ma wszystkie karty w rękach, ale Lech jest na dobrej pozycji, żeby zagrać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach.

Kolejny mecz Lech Poznań rozegra u siebie z Cracovią w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 17:30. Będzie to z jednej strony spotkanie drużyny walczącej o mistrzostwo Polski, a z drugiej ekipy, która walczy o utrzymanie w ekstraklasie. Cracovia ma obecnie 32 punkty i tylko o dwa "oczka" wyprzedza Koronę Kielce, która znajduje się w strefie spadkowej.