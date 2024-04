Potężna burza wokół Josue. Jego żona nie wytrzymała

- To jest otwarta sprawa. Muszę mieć opinię nowego trenera. Znam jedynie opinię trenera Runjaicia. Mam swoją opinię i muszę ją skonfrontować ze zdaniem aktualnego trenera. Myślę, że na tej podstawie będziemy decydować, co do jego przyszłości. Na koniec liczy się również zdanie Josue, jeśli zaproponujemy mu ofertę, to czy ją w ogóle przyjmie. Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na losy tego piłkarza w przyszłości - tak o sytuacji Josue mówił dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński przy okazji konferencji prasowej, na której zaprezentowany został Goncalo Feio jako nowy trener stołecznego klubu.

- Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka - tak o swojej przyszłości mówił sam Portugalczyk po meczu z Górnikiem Zabrze (3:1).

W poniedziałek kibiców Legii poruszyła relacja opublikowana przez żonę Josue Joanę Fonsecę na Instagramie. "Ja w momencie, gdy nadejdzie dzień, że trzeba będzie się spakować i wrócić do Portugalii" - napisała, udostępniając rolkę z biegnącą jaszczurką. Jej relację udostępnił Josue, dodając emotikonę uderzenia dłonią w czoło, czyli popularnego "facepalmu".

Ta relacja poruszyła kibiców Legii. "Jego żona baaaardzo nalega na wyprowadzkę, groziła, że zabierze córkę i się wyprowadzi - a wiemy jak bardzo ważna jest dla niego córka" - napisał jeden z nich na portalu X. Na odpowiedź kobiety nie trzeba było długo czekać.

"Dzień dobry, proszę pana. Oczekuję tylko szacunku w kilku kwestiach, które pan lub inne osoby mogą powiedzieć. Lubię mieszkać w Warszawie. To nie moja decyzja, czy wyjechać, czy zostać. Uważam, że takie decyzje nie dotyczą żon, nie zarządzam klubem. Jestem szczęśliwa, gdy szczęśliwy jest Josue i kiedy jest chciany" - napisała Fonseca, wyjaśniając całą sprawę. Dodała, że zrobiła to z powodu podkreślenia, że wiele rzeczy na jej temat nie jest zgodnych z prawdą.

Żona Josue odpisała jednemu z kibiców fot. Instagram

Josue jest piłkarzem Legii Warszawa od lipca 2021 roku. Przez trzy lata wygrał ze stołecznym klubem Puchar i Superpuchar Polski. Dotychczas wystąpił w 125 meczach, w których zdobył 28 bramek oraz zanotował 32 asysty.

W obecnych rozgrywkach rozegrał 44 spotkania, 10-krotnie wpisał się na listę strzelców oraz pięciokrotnie asystował kolegom przy trafieniach.