Zmiana władzy w Zabrzu po 18 latach. Wielki triumf Lukasa Podolskiego

W minioną niedzielę odbyła się druga tura wyborów samorządowych. W Zabrzu decydowało się, kto będzie prezydentem miasta w następnej kadencji. W latach 2006-24 tę funkcję piastowała Małgorzata Mańka-Szulik, określana przez kibiców i mieszkańców "carycą". Mańka-Szulik, zakulisowo rządziła Górnikiem od 2011 r., a jedną z jej największych obietnic było wybudowanie czwartej trybuny na stadionie. Obietnica nie została jednak spełniona, do tej pory Górnik czeka na część obiektu. A misję przywrócenia klubu na właściwe tory postanowił na siebie wziąć Lukas Podolski, napastnik zabrzańskiej drużyny, były znakomity reprezentant Niemiec.

- Wszystko, co dobre w tym mieście, musi pochodzić od Mańki-Szulik. Przerabialiśmy to już w różnych systemach. To nie ludzie zbudowali gierkówkę do Warszawy, tylko Edward Gierek. Przypisywanie sobie wszystkich zasług to w prostej linii domena despotycznej władzy - opowiadał Konrad Kołakowski, były rzecznik prasowy Górnika w rozmowie z portalem Weszło.

Warto dodać, że obecnie Górnik nie ma ani prezesa, ani dyrektora sportowego. - Dlaczego jest tak źle w Górniku? Odpowiedź jest prosta: za dużo polityki. Każdy chce coś na Górniku ugrać. Polityka i sport to nie jest dobre połączenie, to się nigdy dobrze nie kończy. Trzeba mówić tu i teraz. Bo ja się naprawdę martwię, że to się w końcu rozp*****li - mówił Lukas Podolski w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty.

Mańka-Szulik zaproponowała Podolskiemu, by ten obserwował proces prywatyzacji, ale piłkarz na to się nie zgodził. Stan klubowej akademii czy zajęcie jej konta przez Urząd Skarbowy to tylko część z grzechów Mańki-Szulik. - Nigdy nie usłyszałem: Lukas, dzięki, jak możemy Ci pomóc? Masz jakieś plany, w których możemy razem pracować? Jak z miasta nie usłyszysz nic takiego, to już wiesz, co to za ludzie. To czas na to, by pokazać im czerwoną kartkę - opowiadał Podolski w podcaście "Czwarta trybuna".

W końcu Mańka-Szulik zobaczyła taką czerwoną kartkę od mieszkańców Zabrza. W drugiej turze wyborów samorządowych wygrała Agnieszka Rupniewska z Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała 57,85 proc. głosów i pokonała Mańkę-Szulik, uzyskując ponad sześć tys. głosów więcej. Warto dodać, że niewiele brakowało, by Mańki-Szulik nie było w drugiej turze.

Wielkie zmiany dla Górnika? Zabrze wybrało nową panią prezydent. "Chęć zmiany"

Wygrana Rupniewskiej w wyborach może oznaczać zdecydowanie lepsze czasy dla Górnika. Jeszcze przed drugą turą kandydatka KO w wywiadzie dla serwisu roosevelta81.pl przekazała, że zamierza uczynić Podolskiego ambasadorem klubu. - Połączyła nas chęć zmiany. Chcemy zmienić Górnika od podstaw, nie chcemy grać trybunami. Pani prezydent uważała się za doskonałego znawcę sportu. Umiała wejść do szatni, a jej zastępca uważał, że to świetny gest. Ja uważam, że polityka powinna trzymać się od klubu jak najdalej, a to, co się dzieje w Górniku powinno być transparentne - mówiła Rupniewska.

- Pan Podolski w ogóle nie jest wykorzystywany marketingowo, on sam też to czuł. Moja propozycja, żeby został ambasadorem klubu ma mu to umożliwić. Pan Podolski swoją postawą pokazał wielokrotnie, że zależy mu na dobru Górnika. Pan Podolski wspierał klub finansowo oraz organizacyjnie, uczestniczył w ważnych dla klubu rozmowach transferowych. Ściągał do klubu sponsorów, zachęcił do udziału w procesie prywatyzacyjnym podmioty, które dziś mogą przejąć Górnika. Nie będę kierowała klubem z tylnego siedzenia, a prezydent miasta nie będzie w Górniku żaglem i sterem - dodała nowa prezydent Zabrza.

- Mam nadzieję, że uda nam się wypracować taki model współpracy z nowym właścicielem, żeby nie trzeba było dotować Górnika z pieniędzy miasta. Utrzymanie bieżącej działalności klubu powinno należeć do inwestora - wyjaśniła Rupniewska.

Obecnie w grze o Górnika są trzy podmioty. Akcje klubu zostały wycenione na osiem mln złotych, a nowy inwestor ma przejąć pakiet większościowy i mieć gotowy budżet. Mańka-Szulik zapowiadała, że chce zamknąć proces prywatyzacji do 7 maja br., a więc do ostatniego dnia swojej obecnej kadencji.

W decydującym momencie sezonu Górnik walczy w ekstraklasie o awans do europejskich pucharów. Po wygranej 1:0 nad Rakowem Częstochowa zespół prowadzony przez Jana Urbana zajmuje czwarte miejsce z 48 punktami - traci trzy do drugiego Śląska Wrocław i siedem do prowadzącej Jagiellonii Białystok.