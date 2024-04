Stało się! Klub Ekstraklasy poznał wyniki wyborów. Nadchodzą czarne chmury?

Kiedy na koniec ubiegłego sezonu Śląsk Wrocław zajął 15. miejsce w tabeli i szczęśliwie utrzymał się w ekstraklasie, nikt nie mógł sądzić, że kilka miesięcy później będzie postrachem ligi. A tak właśnie było. Od początku obecnych rozgrywek spisywał się kapitalnie i pewnie zmierzał w kierunku mistrzostwa. Sytuacja zmieniła się dopiero w rundzie wiosennej, gdyż drużyna zaczęła częściej tracić punkty, a do tej pory zanotowała jedynie dwa zwycięstwa. Jak się okazuje, to nie jedyny problem wrocławskiego klubu.

Fatalne wieści dla Śląska Wrocław. Jacek Sutryk pozostaje prezydentem miasta

Nie tak dawno pisaliśmy, że prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział, że jeśli pozostanie na stanowisku, to miasto przestanie sponsorować Śląska. "Zamierzamy sprywatyzować klub, ale tylko pod warunkiem, że znajdziemy podmiot, który zagwarantuje finansowanie pozwalające walczyć o najwyższe cele" - wyjaśnił.

Wszystko wskazuje na to, że jego słowa się spełnią, gdyż w niedzielę nieoficjalnie ogłoszono, że wygrał wybory prezydenckie i czeka go druga kadencja. Polityk pokonał w II turze reprezentantkę Trzeciej Drogi Izabelę Bodnar, która według wyników exit poll Ipsos uzyskała jedynie 32,2 proc. głosów (29,8 proc. - I tura). Sutryk zdobył za to poparcie aż 68,7 proc. obywateli (34,33 proc. - I tura).

"Bardzo dziękuję wszystkim wrocławianom i wrocławiankom, że kolejny raz mogłem liczyć na wasze poparcie. Chciałbym prosić o zaufanie także tych, którzy na mnie nie głosowali. Troszczymy się o Wrocław dla każdego, bez względu na to, jakiej jest afiliacji politycznej czy partyjnej. To nie ma najmniejszego znaczenia. (...) Wygrał Wrocław mądry, bez hejtu, dumny" - podsumował, cytowany przez oko.press.

Przez ostatnie lata finansowanie Śląska przez miasto wzbudzało mnóstwo kontrowersji w społeczeństwie, zwłaszcza gdy ujawniono, że władze Wrocławia pompują pieniądze w WKS aniżeli w tamtejsze ZOO. Ogromną burzę wywołał ostatnio też wpis Kuby Szlendaka, który prześwietlił sprawozdanie finansowe klubu za ubiegły rok. Na temat całej sprawy postanowił wypowiedzieć się rzecznik prasowy Jędrzej Rybak.

Po 29. kolejkach ekstraklasy Śląsk zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 51 pkt. Do liderującej Jagiellonii traci cztery punkt, a trzeci Lech ma tyle samo pkt, natomiast przegrywa z nim bezpośrednim bilansem spotkań. Do końca rozgrywek pozostało pięć meczów, a piłkarze Jacka Magiery zmierzą się jeszcze z: Ruchem Chorzów, ŁKS-em Łódź, Cracovią, Radomiakiem oraz Rakowem Częstochowa.