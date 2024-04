Sensacyjny spadek z ekstraklasy? Czarne chmury nad Cracovią. Terminarz szokuje

Cracovia po ostatniej porażce z Puszczą Niepołomice niebezpiecznie zbliżyła się do strefy spadkowej. To efekt rozczarowujących wyników, jakie notuje od początku rundy wiosennej. A nie będzie jej łatwo o znaczącą poprawę, gdyż do końca sezonu zagra niemal wyłącznie z drużynami z czołówki tabeli.

