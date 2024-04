Znamy stan zdrowia gwiazdy ŁKS-u. Zasłabł na boisku

ŁKS potrzebował trzech punktów w meczu z Lechem niczym tlenu. Drużyna Marcina Matysiaka jest już o krok od spadku. Do 15. w tabeli Warty Poznań traci aż 10 punktów. Początek pierwszej połowy wskazywał na to, że łodzianie mogą w tym spotkaniu wywalczyć zwycięstwo. Ich problemy zaczęły się dopiero w 36. minucie.

Co dalej z Danim Ramirezem? Piłkarz ŁKS-u stracił przytomność

To właśnie wtedy gola dla Lecha strzelił Mikael Ishak. Kilka minut później kibice obu drużyn ucichli. Wszystko przez to, że nagle na murawę upadł Dani Ramirez. To jeden z najlepszych zawodników ŁKS-u, strzelec siedmiu goli i autor dwóch asyst w tym sezonie, a także były gracz Lecha Poznań. Sytuacja od początku wyglądała bardzo poważnie. Od razu na pomoc pomocnikowi rzucił się Mikael Ishak, a mecz został przerwany. Ostatecznie Ramirez opuścił boisko w specjalnym kołnierzu oraz na noszach, a następnie został zawieziony przez karetkę do szpitala.

Kibicom wiwatującym, że najprawdopodobniej nie stało mu się nic poważnego, zdążył jeszcze pokazać gest uniesionego w górę kciuka. Teraz pojawiły się bardziej szczegółowe informacje dotyczące jego stanu zdrowia.

Marcin Matuszewski - agent Daniego Ramireza - przekazał najnowsze wieści za pomocą mediów społecznościowych. "Dani napisał, że wszystko raczej powinno być OK. Ufff!" - napisał na Twitterze.

Przymusowa zmiana Ramireza nie wpłynęła na ŁKS deprymująco. Nawet mimo tego, że zastępujący go Thiago Dylan Ceijas już w 68. minucie otrzymał czerwoną kartkę. Łodzianie, grając w dziesięciu dali radę doprowadzić do remisu 2:2. Ich marzenia o trzech punktach zniszczył jednak Filip Marchwiński, który w doliczonym czasie gry strzelił zwycięskiego gola.