Fatalne wieści dla Legii. Nie chodzi tylko o wynik. Feio ma ogromny problem

Śląsk Wrocław o zbliżenie się do lidera, Legia Warszawa o zbliżenie się do podium. Hit 29. kolejki ekstraklasy w Warszawie miał bardzo dużą wagę dla układu górnej części tabeli ekstraklasy. Gospodarze szukali pierwszego zwycięstwa pod wodzą Goncalo Feio i ucieczki z siódmego miejsca w kierunku podium, do którego tracili przed meczem cztery punkty. Śląsk nie zamierzał Legii jednak tego ułatwiać, gdyż wygrana w stolicy dawała drużynie Jacka Magiery komfortową przewagę w walce o europejskie puchary, a także stratę ledwie dwóch punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok przed kolejką, w której "Jaga" zagra z Pogonią Szczecin, podczas gdy Śląsk podejmie we Wrocławiu ostatni w tabeli Ruch Chorzów.

Kibice bez szczęścia do pogody. Mecz w Warszawie opóźniony o 9 minut

W tej kolejce kibice klubów ekstraklasy nie mieli szczęścia do... pogody. Dotyczy to zarówno zwykłych fanów, którzy oglądali mecze w temperaturach znacznie bliższym tym zimowym niż wiosennym, jak i ultrasów, którzy w tej kolejce przygotowywali efektowne oprawy ze środkami pirotechnicznymi.

Tym drugim brakowało wiatru, który by wyciągał dym z rac ze stadionu. Zarówno w Chorzowie na meczu Ruchu z Widzewem, jak i w niedzielę w Łodzi na spotkaniu ŁKS - Lech, sędziowie byli zmuszeni do przerywania gry na kilka - kilkanaście minut przez zadymienie boiska. Podobnie było też w niedzielę w Warszawie, gdzie efektowna kartoniada pod hasłem "Legia walcząca do końca" wraz z racami spowodowała opóźnienie rozpoczęcia spotkania o dziewięć minut.

"Żyleta" skandowała nazwisko trenera Śląska. Kibice Legii pamiętają o jego zasługach

Tuż po rozpoczęciu spotkania w Warszawie doszło do miłej scenki z udziałem "Żylety" i trenera Śląska Wrocław Jacka Magiery. Magiera, który zdobywał z Legią mistrzostwo Polski zarówno jako piłkarz, jak i jako trener, a do tego prowadził "Wojskowych" w epickich bojach w Lidze Mistrzów z Realem Madryt czy Sportingiem Lizbona, został przywitany gromkim okrzykiem "Jaaaaceeeek Magieraaaaa!" ze strony miejscowej publiczności.

Uraz Tomasa Pekharta, Goncalo Feio ma ogromny problem

To był bardzo trudny mecz zarówno dla piłkarzy Legii, jak i jej trenera Goncalo Feio. Jak dobrze wiadomo, "kołderka" w Legii, dotycząca kadry zespołu, jest bardzo krótka i choć Feio nie miał większych problemów ze skompletowaniem podstawowej jedenastki swojej drużyny, tak na ławce nie ma już argumentów do poprawy gry zespołu w trakcie spotkania.

Portugalczyk na początku drugiej połowy dostał bardzo złą informację w postaci kontuzji Tomasa Pekharta. Czeski napastnik Legii już w pierwszej połowie trzymał się za udo i choć drugą część spotkania zaczął od oddania dwóch groźnych strzałów głową, tak już w 54. minucie jego ciało powiedziało "dość". Jeśli jego uraz okaże się poważniejszy, Legia będzie musiała w całości oprzeć się w ataku na nieskutecznym w niedzielę Marcu Gualu, a także na krytykowanym Macieju Rosołku. Ten ostatni strzałem głową w doliczonym czasie gry mógł zapewnić Legii zwycięstwo, jednak nie trafił.

Wszyscy z pewnością będą w niepokoju czekać na poniedziałkowy raport medyczny klubu z Łazienkowskiej.

Piłkarskie szachy na Łazienkowskiej. Kibicom w końcu puściły nerwy. "Legia grać, k.... mać"

Niedzielne spotkanie, delikatnie mówiąc, nie było dobrym widowiskiem. Goncalo Feio ustawił Legię Warszawa w identycznym ustawieniu 3-5-2, jak w swoim debiucie w Częstochowie i choć "Wojskowi" znów bardzo dobrze neutralizowali swojego przeciwnika, tak z przodu znowu do ideału było daleko. Legia miała pojedyncze niezłe szanse na strzelenie gola, jak chociażby strzał w poprzeczkę Marca Guala, ale pomimo jej dużej przewagi w posiadaniu piłki, bramkarz Śląska Rafał Leszczyński nie miał wiele pracy.

Śląsk pod tym względem gospodarzom nie ułatwiał sprawy. Zespół Jacka Magiery, jak kilka tygodni temu w Poznaniu, cofnął się i skutecznie zagrał na bezbramkowy remis, nawet jeśli można się zastanawiać, co ten remis Śląskowi tak naprawdę daje.

Na nieporadność piłkarzy zareagowali w 73. minucie kibice Legii, którzy wówczas huknęli "Legia grać, k.... mać!". Warto jednak zaznaczyć, że oprócz tego próbowali jak tylko mogli swoim dopingiem ponieść zespół Goncalo Feio do zwycięstwa.

Legia i Śląsk zagrały dla Jagiellonii Białystok. Czy ktoś w ogóle goni lidera?

Gdy sędzia Szymon Marciniak zagwizdał w niedzielę po raz ostatni, na stadionie przy Łazienkowskiej rozległy się gwizdy. Na murawie Josue w "soczystym" monologu nie potrafił sobie wytłumaczyć, jakim cudem jego drużyna znowu nie zdołała wygrać, zaliczając trzeci remis z rzędu w ekstraklasie. Kibice gospodarzy z kolei raz jeszcze przypomnieli swoim piłkarzom o tym, że "mają grać" i niewielu z nich zostało na "Żylecie", gdy piłkarze Goncalo Feio przyszli podziękować za doping.

"Co wy robicie? Jak wy o mistrza walczycie?" - zapytała grupka fanów pozostała na trybunie. Pytanie jest zasadne, bo po remisie Legia awansowała tylko na szóste miejsce w tabeli ekstraklasy - do lidera Jagiellonii traci już osiem, a do podium cztery punkty. Nie tylko mistrzostwo, ale i europejskie puchary odjeżdżają drużynie ze stolicy.

A Śląsk? Piłkarze Jacka Magiery wrócili na drugie miejsce w tabeli, ale nie widać było po nich przejęcia, że ich strata do prowadzącej Jagiellonii Białystok wzrosła do czterech punktów. Pozostaje sobie zadać pytanie - czy ktoś w ogóle zamierza gonić Jagę w walce o tytuł?