Szli po mistrzostwo Polski. Hit kolejki ich obnażył. "Wymowne"

Tylko dwa zwycięstwa w 2024 roku - to bilans Śląska Wrocław, który na wiosnę punktuje znacznie słabiej, niż miało to miejsce jesienią. Jacek Magiera nie zamierza jednak tracić rezonu. Nic dziwnego - w niedzielę minął dokładnie rok, od kiedy częstochowianin powrócił do stolicy Dolnego Śląska, a przez ten czas sytuacja WKS-u zmieniła się o 180 stopni.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Od desperackiej walki o utrzymanie - której finał miał miejsce w Warszawie - po marzenia związane z europejskimi pucharami, a może czymś więcej. Los chciał, że właśnie w rocznicę powrotu na stanowisko pierwszego trenera Śląska, 47-latek zawitał... do Warszawy. Miejsca dla niego szczególnego.

- Podróż na Łazienkowską jest oczywiście podróżną sentymentalną, bo w Legii spędziłem wspaniałe 23 lata jako zawodnik i trener. Osiągnąłem w tym klubie wiele sukcesów, w Warszawie stałem się tym, kim dziś jestem. Zawsze mi bardzo miło, gdy kibice na Łazienkowskiej skandują moje nazwisko - mówił Magiera w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty.

To właśnie od pozdrowień dla trenera Śląska - zaraz po przygotowaniu oprawy, która nieco opóźniła start meczu - doping rozpoczęli kibice Legii. Na boisku nie miało być jednak żadnych sentymentów. Zwłaszcza że spotkania w 29. kolejce wygrały dwie inne drużyny z czołówki tabeli - Górnik Zabrze, Lech Poznań i będącą głównym faworytem do mistrzostwa, przewodząca lidze Jagiellonia.

Śląsk nie dał się pokonać. Remis w Warszawie

Brak zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Nahuela Leivy nie był jedyną roszadą w pierwszym składzie, której względem meczu z Górnikiem Zabrze (0:2) dokonał trener Śląska. Jehor Macenko i Patrick Olsen powędrowali na ławkę rezerwowych, a Alen Mustafić i Tommaso Guercio nie zmieścili się nawet w kadrze meczowej. Za tę czwórkę w Warszawie na murawę wybiegli Patryk Janasik, Martin Konczkowski, Petr Schwarz i Piotr Samiec-Talar. Plusem był powrót nieobecnego ze względów kartkowych Erika Exposito.

Zmiany personalne nie oznaczały jednak radykalnej zmiany w sposobie grania. Spotkanie od początku łudząco przypominało lutowe starcie z Lechem w Poznaniu. Gra toczyła się z dala od pola karnego Dominika Hładuna, a Śląsk - pomimo kolejnego rozpoczęcia duetem Klimala - Exposito - rzadko zapędzał się w rejony szesnastki. Pierwszy próbował podejmować walkę z Rafałem Augustyniakiem, ale większość pojedynków przegrywał. Drugi zaś schodził niżej po piłkę i starał się brać grę na siebie, ale mu to nie wychodziło.

W oczy rzucała się też kwestia współpracy, a raczej jej braku pomiędzy obydwoma napastnikami. Zamiast strzałów były wzajemne dyskusje. Hiszpan po jednej z sytuacji, kiedy piłka nie dotarła do Klimali, zaczął nawet wymachiwać rękoma.

Wrocławianie sprawiali wrażenie drużyny, której pasuje remis. Większość pierwszej części spotkania spędzili na swojej połowie. Zmuszali Legię do grania długą piłką, a ich defensywa dobrze radziła sobie z ofensywą gospodarzy. Choć proste środki długo nie przynosiły warszawianom zamierzonego efektu, to po jednej z akcji do zgranej futbolówki dopadł Marc Gual i groźnie uderzył nad poprzeczką.

Po przerwie niewiele się zmieniło. Goście koncentrowali się na defensywie. Na palcach jednej ręki można było policzyć ofensywne wypady, które jednak w żaden sposób nie zagrażały bramce bezrobotnego tego popołudnia Dominika Hładuna. Więcej działo się we wrocławskim polu karnym. Simeon Petrow dwoił się i troił, wyrastając zarazem na najważniejszą postać defensywy Śląska. W jednej sytuacji ofiarnie zablokował aktywnego po stronie gospodarzy Marca Guala.

Wymowne jest to, że na najkonkretniejszą ofensywną akcję gości przyszło czekać do 75. minuty. To właśnie wówczas Erik Exposito przyjął piłkę na lewą nogę i silnym strzałem zmusił bramkarza Legii do wysiłku. Już w doliczonym czasie gry rezerwowy Mateusz Żukowski oddał niesygnalizowany strzał z dystansu, ale Hładun ponownie był na posterunku. Dwie akcje to było stanowczo za mało, aby z Warszawy wywieźć więcej niż 1 punkt. Wrocławianie podeszli do tego meczu metodycznie. Przede wszystkim nie chcieli dać się pokonać i pozwolić stołecznym rywalom na doskoczenie w tabeli na punkt.

Aby myśleć o europejskich pucharach należy jednak wygrywać. Same remisy mogą nie wystarczyć do utrzymania podium. Do zwycięstw zaś niezbędne są gole, a z ich strzelaniem na wiosnę Śląsk ma ogromne problemy. W sześciu z 10 spotkań nie trafili do siatki.

Gdzie więc kibice Śląska mogą wypatrywać pozytywów przed kolejnymi spotkaniami? Przede wszystkim w terminarzu. W najbliższych kolejkach wrocławianie zmierzą się z niżej notowanymi rywalami. Na papierze, który, jak wiadomo, przyjmie wszystko, będą faworytem domowych starć z Ruchem, Cracovią i Radomiakiem. Rzeczywistość pokazywała jednak, że podopiecznym Jacka Magiery zdarza się mieć problemy w tego typu spotkaniach. Mecze ze Stalą, Puszczą i wymęczona wygrana z Wartą są tego najlepszym przykładem.

Po drodze czeka ich jeszcze wyjazd do Łodzi, gdzie zmierzą się z ŁKS-em. W ostatniej kolejce rozgrywek - 25 maja - pojadą do Częstochowy. Jaką stawkę będzie miało to spotkanie? Odpowiedzi na to pytanie nie zna nawet Jacek Magiera, który po raz pierwszy jako trener Śląska nie przegrał w Warszawie.

Legia Warszawa 0:0 Śląsk Wrocław (0:0)