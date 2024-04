Boniek bez wahania wydał wyrok ws. Lecha Poznań. "Tragicznie"

Lech Poznań spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań w tym sezonie. Wydawało się, że po tym, jak klub odpadł z europejskich rozgrywek, odjedzie reszcie ligi i zdominuje ekstraklasę. Sprzyjać miał mu fakt, że nie musi grać co trzy dni, w przeciwieństwie do Legii Warszawa czy Rakowa Częstochowa. Tak się finalnie nie stało. Wielkopolanom przydarzyło się kilka kompromitujących porażek, jak ta z mistrzami Polski (0:4) czy z walczącą o utrzymanie Puszczą Niepołomice (1:2).

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

Po ostatnim meczu posada Mariusza Rumaka zawisła na włosku. Kibice domagali się zwolnienia, ale trener pozostał w zespole. - Gdybym obawiał się następnego meczu, to mógłbym już odejść i zająć się czymś innym, bo jest wiele innych pięknych rzeczy, które można robić w życiu - deklarował Rumak.

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. Lecha. Nie pozostawił wątpliwości. "Źle to wyglądało"

Patrząc na wyniki Lecha w tym sezonie, nie można się dziwić, że zarówno na piłkarzy, jak i sztab szkoleniowy spadła spora krytyka. Oberwało się też władzom klubu. - Widzę tylko, że Lech jest teraz coraz słabszy. Rumak ponownie został trenerem. To masakra i katastrofa. Nie rozumiem tego - grzmiał Manuel Arboleda po tym, jak 46-latek zastąpił na stanowisku Johna van den Broma w grudniu 2023 roku.

Teraz głos w sprawie słabej postawy Lecha Poznań zabrał Zbigniew Boniek. Jego zdaniem wielkopolska ekipa nie będzie w stanie wywalczyć kolejnego w historii mistrzostwa Polski. Kandydat do tytułu w tym sezonie jest jeden. To Jagiellonia Białystok i nikt nie powinien jej zagrozić.

- Tylko ona może zawalić tę sprawę - podkreślał w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl na YouTubie. Wydaje się, że podobne problemy jak Lech, mają także inne czołowe drużyny ekstraklasy, co działa na korzyść białostockiej ekipy.

A jakie to kłopoty ma Lech? Były prezes PZPN nie gryzł się w język i brutalnie wypunktował piłkarzy Rumaka. Nawiązał przede wszystkim do ostatniego spotkania. - Lech gra tragicznie. W meczu z Puszczą miałem wrażenie, że są zestresowani, nie mają uśmiechu, entuzjazmu i chęci biegania. Źle to wyglądało - ocenił.

Lech wciąż z szansami na mistrzostwo. Ścisk w tabeli

O tym, czy ostatecznie Lech podniesie się z kolan i włączy na dobre do walki o mistrzostwo Polski, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Sytuacja w tabeli jest bardzo interesująca. Choć faktycznie Jagiellonia uchodzi za głównego kandydata do tytułu, to teoretycznie zagrozić może jej sześć innych drużyn. Znajdująca się na siódmym miejscu Legia ma dziewięć punktów straty, ale też jeden mecz rozegrany mniej.

W lepszej sytuacji znajduje się Lech. Plasuje się na czwartej lokacie, tracąc siedem punktów do lidera. Podobnie, jak i warszawianie, tak poznaniacy mają jeszcze jedno starcie do rozegrania. Patrząc jednak na obecną formę Lecha, nie można być pewnym, że powalczy o najcenniejsze trofeum. Pod znakiem zapytania stoi także jego gra w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. Tylko trzy pierwsze miejsca w tabeli gwarantują start w rozgrywkach Starego Kontynentu.

Już w niedzielę drużyna Rumaka zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Początek o godzinie 15:00.