Dramat Cracovii! Spełnia się najczarniejszy scenariusz. Beniaminek znów zaskoczył [WIDEO]

Na niedzielę zaplanowano kolejne spotkania 29. kolejki ekstraklasy. Jako pierwsza na plac gry wyszła Cracovia, która podjęła na własnym stadionie Puszczę Niepołomice. Było to ważne spotkanie dla obu drużyn w kontekście utrzymania. Gospodarze znajdowali się na 13., a rywale na 16. miejscu w tabeli. W poprzedniej kolejce zarówno piłkarze Dawida Kroczka, jak i Tomasza Tułacza sprawili sporą sensację. Krakowski klub wygrał aż 3:1 z liderem Jagiellonią Białystok, a Puszcza pokonała 2:1 Lecha Poznań. Oba zespoły przystąpiły więc do tego starcia nie tylko z dobrymi humorami, ale i wielkimi nadziejami.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio mówi o konfliktach z sędziami. "To są konkrety"

Puszcza Niepołomice z wygraną w Krakowie. Popis Zapolnika. Dosłownie przepchnął rywala

Lepiej od pierwszych minut radzili sobie goście. Przejęli inicjatywę i raz po raz napierali na bramkę krakowskiej ekipy. Już w szóstej minucie kapitalną okazję miał Roman Yakuba. Znakomicie odnalazł się w obrębie jedenastki rywali i oddał strzał. Tyle tylko, że piłka obiła słupek.

Jak mawia stare porzekadło: "co się odwlecze, to nie uciecze". I w przypadku Puszczy znalazło ono odzwierciedlenie w rzeczywistości. W 19. minucie drogę do siatki znalazł Wojciech Hajda. Wszystko zaczęło się od dość niedokładnego dośrodkowania w pole karne, o które powalczył Kamil Zapolnik. Wydawało się, że piłka opuści plac gry, ale zapobiegł temu zawodnik z Niepołomic.

W przejęciu futbolówki próbował przeszkodzić mu rywal, ale Zapolnik dość ostro go potraktował i... przepchnął poza linię końcową boiska. To pozwoliło mu wyjść na czystą pozycję. Znakomicie podał do Hajdy, a ten bez większych problemów umieścił piłkę w siatce. Sytuację starał się ratować jeszcze bramkarz, a także jeden z piłkarzy Cracovii, ale bezskutecznie. - Coś niebywałego działo się od kilku minut na połowie Cracovii. Mówiłem o tym "hokejowym zamku" i Wojciech Hajda dopełnił dzieła - ekscytowali się komentatorzy Canal + Sport.

W kolejnych minutach gra nieco się uspokoiła. Okazje mieli zarówno zawodnicy z Krakowa, jak i Niepołomic. Dość ciekawie rzut rożny wykonała Cracovia, ale główka Benjamina Kallmana minęła słupek. Tym samym w pierwszej połowie nie padło już więcej bramek.

Puszcza opuszcza strefę spadkową, a Cracovia coraz bardziej się do niej zbliża

Drugą partię zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Wrócili na murawę bardziej zmotywowani, co było widać w ich grze. Kilka dobrych okazji miał Filip Rózga, ale brakowało skuteczności. Wszystko dlatego, że dobrze w defensywie pracowali piłkarze z Niepołomic.

W 59. minucie kolejną dobrą okazję do zdobycia gola mieli krakowianie. Wywalczyli rzut wolny z okolic 20. metra, ale Jani Atanasow dość wyraźnie przestrzelił. Mimo to Cracovia nie odpuszczała i raz po raz pojawiała się w pobliżu pola karnego Puszczy. Kapitalną szansę miał m.in. Patryk Sokołowski, ale skutecznie zainterweniował Oliwier Zych. Kilka minut później bramkarz zatrzymał też Atanasowa.

W 78. minucie piłkarze Kroczka mieli kolejną znakomitą okazję na wyrównanie po koszmarnym błędzie jednego z obrońców Puszczy. Ten poślizgnął się i chwilę później z piłką w pole karne popędził Rózga. Zawodnik Cracovii upadł na murawę, ale sędzia uznał, że doszło do faulu w ataku, więc nie wskazał na jedenasty metr.

Gra obu drużyn była coraz bardziej nerwowa i dochodziło do dużej liczby przewinień. Finalnie kibice zebrani na stadionie Cracovii nie zobaczyli już więcej bramek. Tym samym to Puszcza triumfowała w niedzielne popołudnie, dzięki czemu wydostała się ze strefy spadkowej. Obecnie zajmuje 14. lokatę. Ma 32 punkty, a więc tyle samo, co Cracovia. Ekipa Kroczka ma jednak lepszy bilans bramek, dlatego plasuje się tuż nad rywalami.

Co więcej, było to drugie wygrane spotkanie Puszczy z rzędu. Na taką serię czekali od grudnia 2023 roku. Wówczas pokonali 2:1 Górnik Zabrze i 1:0 Widzew Łódź.

W kolejnym meczu Cracovia zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań, z kolei Puszcza Niepołomice podejmie na własnym stadionie Koronę Kielce.