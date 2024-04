Sensacyjne wieści! Dwukrotny mistrz Polski jest krok od wielkiego powrotu do Legii

Legia Warszawa niedawno zwolniła Kostę Runjaicia i zatrudniła Goncalo Feio, by spróbować powalczyć jeszcze o mistrzostwo Polski lub miejsce gwarantujące europejskie pucharu. Sezon dla klubu ze stolicy nie jest najbardziej udany, a jego władze już pracują nad tym, by w kolejnym było znacznie lepiej. Jednym z efektów tej pracy ma być wypożyczenie świetnie znanego przy Łazienkowskiej zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto, czym po karierze zajmuje się Karol Bielecki. "Potrzebowałem sześciu lat"

Media: Legia Warszawa dopina transfer starego znajomego. To będzie hit

Informację o transferze Legii przekazało brazylijskie "Opovo", a potwierdził ją również Gustavo Guimaraes. Dziennikarz donosi, że wicemistrzowie Polski dopinają właśnie roczne wypożyczenie Luquinhasa z brazylijskiej Fortalezy. 27-latek jest świetnie znany w ekstraklasie, ponieważ grał już w Legii w latach 2019-2022 i dwa razy wygrywał mistrzostwo Polski. Później odszedł do New York Red Bulls za nieco ponad trzy miliony euro.

Obecnie Luquinhas nie może liczyć na miejsce w składzie brazylijskiego zespołu, do którego trafił w styczniu z Nowego Jorku. W obecnej rundzie zagrał tylko dziewięć razy i najwyraźniej woli wrócić do ekstraklasy. Według doniesień Legia ustaliła nie tylko warunki rocznego wypożyczenia, ale również ewentualną kwotę wykupu zawodnika. Ta może wynieść około 1,5 miliona euro. Brazylijczyk związany z Fortalezą kontraktem do grudnia 2027 roku, a klub kupił go z MLS za 7,2 miliona reali, czyli około 5,5 miliona złotych.

Brazylijczyk z pewnością ma dobre wspomnienia z Legii, w której nie tylko dwa razy wygrywał mistrzostwo, ale przez 2,5 roku zdążył zagrać 110 meczów, w których zdobył 12 goli i zaliczył 18 asyst. Do teraz polski klub jest tym, w którym Brazylijczyk grał najwięcej w swojej karierze i święcił największe triumfy. Niewątpliwie był również jedną z gwiazd ekstraklasy.

Legia Warszawa z nowego gracza skorzystać ma jednak dopiero w przyszłym sezonie. W tym czekają ją jeszcze trudne starcia o zajęcie miejsca gwarantującego europejskie puchary. Pierwsze z nich już w niedzielę 21 kwietnia o 17:30 przeciwko wiceliderowi ligi - Śląskowi Wrocław. Na ten moment piłkarze Goncalo Feio są na siódmym miejscu w ekstraklasie i mają na koncie 46 punktów.