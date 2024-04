Rewolucja w sztabie Rakowa Częstochowa. To już pewne. "Są zagrożeni"

Raków Częstochowa ma małe szanse na obronę tytułu mistrzowskiego. Drużyna zawodzi w kluczowym meczach i zamiast odrabiać straty do lidera, to notorycznie je powiększa. Mimo wszystko władze klubu zdecydowały się pozostawić na stanowisku trenera Dawida Szwargę. Niewykluczone, że poprowadzi on ekipę także w przyszłym sezonie, choć może stracić kilku współpracowników, o czym donosi Tomasz Włodarczyk. W klubie dojdzie do roszad.

