Zmiana trener w klubie ekstraklasy? Mleko się rozlało, prezes natychmiast reaguje

Poprzedni sezon był udany w wykonaniu Cracovii. Zajęła wysoką siódmą lokatę i miała aspirację, by w kolejnej edycji powalczyć o europejskie puchary. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Nie dość, że straciła prezesa Janusza Filipiaka, który zmarł pod koniec 2023 roku, to jeszcze zaczęła notować fatalne wyniki sportowe. Obecnie zajmuje dopiero 13. miejsce i nie może być pewna utrzymania. Nad strefą spadkową ma zaledwie trzy punkty przewagi.

Nic więc dziwnego, że władze klubu zdecydowały się na radykalny krok na początku kwietnia i zwolniły dotychczasowego trenera Jacka Zielińskiego. Jego miejsce do końca sezonu zajął Dawid Kroczek. Media spekulowały jednak, że Cracovia będzie chciała zatrudnić nowego szkoleniowca, który poprowadzi drużynę w kolejnych rozgrywkach. I w tej sprawie pojawiły się nowe informacje.

Cracovia ruszy po znanego trenera? Prezes nie pozostawia wątpliwości. "Robimy wszystko"

Jak donosi portal meczyki.pl, głównym kandydatem na stanowisko trenera krakowskiej ekipy jest Janusz Niedźwiedź. To obecny szkoleniowiec ostatniego w tabeli Ruchu Chorzów. Drużynę przejął w grudniu 2023 roku i jak na razie poprowadził ją w 10 meczach, zdobywając zaledwie 0,70 punktu na spotkanie. "Niedźwiedź może mieć spory dylemat. Wygląda na to, że będzie miał do wyboru przejęcie 'Pasów' lub pozostanie w Ruchu, który jest na drodze do spadku z Ekstraklasy" - czytamy.

Tym informacjom szybko zaprzeczył jednak sam prezes Mateusz Dróżdż. Odniósł się do doniesień i to wymownie. Zapowiedział też, jakie kolejne kroki chce podjąć klub w sprawie ławki trenerskiej.

"Panie Redaktorze nie ma tematu Trenera Niedźwiedzia w Cracovii. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Trener Kroczek został w klubie jak najdłużej" - pisał Dróżdż na X.

Cracovia uwikłana w walkę o utrzymanie

Zgodnie ze słowami prezesa Cracovii to 34-latek ma największe szanse, by poprowadzić klub w przyszłym sezonie. Nie ma on jednak wielkiego doświadczenia na ławce. Do tej pory trenował m.in. Resovię Rzeszów i Unię Skierniewice. Od lipca miał zaś prowadzić rezerwy Cracovii, które w kolejnym sezonie po rocznej przerwie wznowią działalność.

Jak na razie Kroczek poprowadził krakowski zespół w jednym meczu, ale za to zwycięskim. Dość niespodziewanie pokonał aż 3:1 lidera tabeli Jagiellonię Białystok. Kolejną szansę do zdobycia trzech punktów będzie miał już w niedzielę o 12:30. Wówczas Cracovia podejmie na własnym stadionie Puszczę Niepołomice. Do końca sezonu pozostało już tylko sześć spotkań.