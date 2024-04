Raków Częstochowa z sensacyjnym "transferem medycznym"! I to w dniu meczu

Raków Częstochowa ma ostatnio spore problemy z obsadą bramki. Ze względu na urazy brakuje Vladana Kovacevicia oraz Muhameda Sahinovicia. O ile Vladan wkrótce powinien wrócić do gry, o tyle Sahinović naderwał mięsień czworogłowy i wypadł na cztery tygodnie. Warto dodać, że młodszy z bramkarzy pojawił się między słupkami w ostatnim starciu z Legią Warszawa (1:1). To sprawia, że teraz jedynym zdrowym bramkarzem w kadrze Rakowa jest Kacper Bieszczad, który grał ostatnio przeciwko Radomiakowi Radom (1:2).

W związku z tą sytuacją media informowały, że Raków dokona tzw. transferu medycznego, który jest dopuszczalny przez PZPN w przypadku potwierdzonej choroby bądź kontuzji. W tej sytuacji głównym wyborem był Dusan Kuciak, który wciąż jest związany z Lechią Gdańsk, ale w tym sezonie nie zagrał ani jednego meczu. Kontrakt Słowaka z Lechią wygasa w czerwcu br. Później jednak pojawiły się niepokojące informacje, że transfer Kuciaka nie dojdzie do skutku. Ma to związek z faktem, że Lechia jest winna Kuciakowi sporo pieniędzy.

Raków dokonuje transferu medycznego. W dniu ligowego meczu

Wszystko jednak zostało już dogadane, więc transfer Kuciaka do, wciąż aktualnego, mistrza Polski stał się faktem. Raków poinformował w oficjalnym komunikacie o sfinalizowaniu wypożyczenia bramkarza do końca trwającego sezonu. Tym samym Dawid Szwarga będzie miał do dyspozycji dwóch bramkarzy na piątkowe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Jeżeli Kuciak wystąpi w wyjściowym składzie, to będzie jego pierwszy mecz o stawkę od 27 maja zeszłego roku i starcia z Piastem Gliwice (0:3).

"Nie możemy pozwolić sobie na to, by w takim momencie sezonu mieć do dyspozycji jednego bramkarza. W przypadku, odpukać, kontuzji Kacpra, mielibyśmy ogromny problem. O umiejętnościach mówić nie będziemy, ale zdajemy sobie sprawę, że taka sytuacja stawia Kacpra w obliczu dużej presji" - przekazywały osoby związane z Rakowem, cytowane przez portal weszlo.com.

Niewykluczone, że Kuciak przyda się Rakowowi tylko pod kątem rywalizacji z Górnikiem, bo wspomniane źródło podaje, że Kovacević ma być gotowy do gry na starcie z Widzewem Łódź, które odbędzie się w sobotę 27 kwietnia o godz. 20:00.

Kuciak ma za sobą ponad 300 występów w Ekstraklasie, w której występował już jako zawodnik Legii Warszawa (2011-2016) oraz Lechii Gdańsk (2017-2024). Do tej pory wygrał trzy mistrzostwa Polski, pięć Pucharów Polski i jeden krajowy Superpuchar.

Tuż przed piątkową rywalizacją z Górnikiem Raków zajmuje piąte miejsce z 46 punktami i traci sześć do prowadzącej Jagiellonii Białystok.