A jednak. Poważny problem Rakowa. Najnowsze wieści

Raków Częstochowa na kilka kolejek przed końcem sezonu ma problem z obsadą bramki. Jedynym zdrowym bramkarzem jest obecnie Kacper Bieszczad. To sprawiło, że klub zaczął poszukiwać opcji na tzw. transfer medyczny. W środę Tomasz Włodarczyk poinformował, że pod Jasną Górę ma trafić Dusan Kuciak.

Dusan Kuciak jednak nie dla Rakowa? Są najnowsze wieści

Najnowsze wieści w sprawie potencjalnego transferu medycznego do Rakowa przekazał w czwartek portal Interia. Jak się okazuje, przejście Kuciaka do ekipy mistrzów Polski oddala się. Powód? Bramkarz nie dogadał się z Lechią Gdańsk. Słowak, choć ma jeszcze ważny kontrakt z pierwszoligowcem, to nie trenuje z drużyną od początku sezonu i nawet przebiera się w oddzielnych szatniach. Ponadto Lechia jest winna Kuciakowi sporo pieniędzy, co jest kością niezgody między dwiema stronami.

Według cytowanego portalu to właśnie przez finanse Kuciak najpewniej nie trafi pod Jasną Górę.

"Ostatecznie na teraz są "pobite gary" - bramkarzowi nie udało się porozumieć z gdańskim klubem w sprawie zobowiązań, które Lechia wobec niego ma. Porozumienie jest wciąż możliwe, ale na dziś do niego o wiele dalej niż bliżej" - czytamy.

Przypomnijmy, że Dusan Kuciak ostatni mecz w barwach Lechii rozegrał 27 maja 2023 roku. Później decyzją klubu został odsunięty od drużyny.

Raków Częstochowa walczy o obronę mistrzostwa Polski. Na sześć kolejek przed końcem zajmuje piąte miejsce z 46 punktami i traci sześć do prowadzącej Jagiellonii Białystok. W najbliższy weekend częstochowianie zmierzą się z Górnikiem Zabrze.