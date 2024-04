Na meczu Ekstraklasy padnie rekord nie do pobicia. Niewiarygodny wynik

143 296 - tylu kibiców łącznie zasiadło na trybunach podczas 27. kolejki ekstraklasy, co jest najlepszym wynikiem w XXI wieku. Aż 34 207 osób pojawiło się na meczu Lecha z Pogonią w Poznaniu. A w nadchodzącej kolejce może paść kolejny, jeszcze bardziej spektakularny rekord.

Ruch Chorzów ogłasza przed meczem z Widzewem Łódź. Kosmiczny wynik

W środę 17 kwietnia Ruch Chorzów ogłosił, że sprzedał już 44 tysiące biletów na "wielki mecz przyjaźni" z Widzewem Łódź, który odbędzie się na Stadionie Śląskim. Ostatecznie kibiców może być jeszcze więcej, w puli zostało jeszcze ok. 4 tys. wejściówek.

Mimo wszystko nawet gdyby sprzedaż zakończyła się na obecnym poziomie, a wszyscy posiadający bilet przyszli na stadion, można by mówić o historycznym wydarzeniu. "Jeśli liczba widzów tego meczu przekroczy 44 tys., to będzie największą w ekstraklasie od blisko 45 lat, a jeśli przekroczy 45 tys., to największą od blisko 49 lat" - napisał na Twitterze statystyk piłkarski Wojciech Frączek z TVP Sport.

Ogromne zainteresowanie meczami Ruchu Chorzów. Szykuje się rekord sezonu

Już wcześniej w tym sezonie na Stadionie Śląskim gromadziły się tłumy. Wielkie Derby Śląska pomiędzy Ruchem a Górnikiem oglądało 38 106 kibiców, natomiast spotkanie chorzowian z Legią Warszawa śledziły 37 223 osoby. Są to jedne z najlepszych wyników w całym sezonie, więcej osób pojawiło się tylko we Wrocławiu na meczach Śląska z Legią (39 583) i Rakowem Częstochowa (40 000). Wiele wskazuje na to, że niebawem będziemy mieli nowy rekord.

Spotkanie 29. kolejki ekstraklasy pomiędzy Ruchem Chorzów a Widzewem Łódź zostanie rozegrane w sobotę 20 kwietnia o godzinie 17:30.