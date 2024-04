Klub ekstraklasy zmienił herb. Kibice reagują. "Coś mi nie gra"

Zmiany i odświeżenia herbów nie są niczym nowym w świecie futbolu. Tego typu procesy zachodziły już w identyfikacji wizualnej klubów w całej Europie, poczynając od Manchesteru City, Juventusu czy Atletico Madryt. W Polsce podobną drogą w ubiegłym roku poszła Warta Poznań, której nowy herb nawiązuje do dawnych tradycji, ale jest znacznie bardziej dynamiczny.

Cracovia pokazała odświeżony herb. Nawiązuje do historii klubu

Tą drogą poszła także Cracovia, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. "Symbole są tym, co definiuje świat. Są w każdym miejscu, w każdej przestrzeni. Przemawiają do nas z każdego miejsca. Po prostu nie można przejść koło nich obojętnie. Myśląc o symbolach myślimy też o wartościach, które reprezentują, o historii, z którą są związane i o społeczności, która dumnie się nimi posługuje" - czytamy we wpisie.

Krakowski klub poinformował o delikatniej zmianie w herbie, którą przygotował grafik Kuba Malicki. Herb jest teraz bardziej wyrazisty oraz ma kilka nowych szczegółów. "My tymczasem mamy ten zaszczyt i przywilej być godnymi chorążymi najpiękniejszego sztandaru świata. Już przez 118 lat majestatycznie powiewa on nad naszymi głowami, lśni na naszych szalikach, koszulkach, proporcach. Reprezentuje wartości, które w Nas trwają. Przez te wszystkie lata herb nasz istniał w formie praktycznie niezmienionej. I tak też będzie zawsze. Odpowiadając niemniej na współczesne wyzwania, gdzie lwia część materiałów graficznych jawi się w przestrzeni cyfrowej i chcąc połączyć to z naszą wspaniałą, unikatową historią, dokonaliśmy kilku estetycznych, wymaganych zmian w naszym Znaku" - dodano.

Główną zmianą jest dodanie właśnie sznura zawiniętego wokół drzewca flagi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do historii klubu. "Nasz odświeżony herb jest tym, czym jest #CracoviaOdNowa - dumnym spojrzeniem w przyszłość, jednocześnie pamiętając i wyrażając szacunek dla naszej wspaniałej historii" - czytamy.

Fani Cracovii zadowoleni z odświeżenia herbu. "Ujęło mnie za serce"

A jak kibice zareagowali na odświeżony herb? Dominują przede wszystkim pochwalne głosy, ale są także te mniej pozytywne. "Herb jak to zawsze w przypadku Cracovii - piękny. Kolejna dobra zmiana w ramach Cracovii odNowa, brawo. Natomiast trochę się doczepię malkontencko, zabrakło mi złotych wstawek na fladze i drzewcu, byłoby należne nawiązanie do oryginalnego herbu. Wtedy byłoby 1906/1906" - napisał jeden z kibiców. "Super ta zmiana, mi się podoba. Czekam tylko na piękne pasiaste meczówki, bo nie oszukujmy się, te obecne są mocno średnie. Cieszy fakt, że rozwijamy się w każdym możliwym aspekcie" - dodał kolejny.

"Soczyste i bardziej przejrzyste. Ekstra!", "Pięknie się prezentuje ta nasza chorągiew w nowej odsłonie, a samo ogłoszenie przepięknie napisane - ujęło mnie za serce" - pisali kibice.

"Zjedzcie mnie, ale chyba będę potrzebował trochę czasu, zanim napisze, że jest super, coś mi w tym nie gra" - napisał z kolei mniej przekonany kibic.

Na sześć kolejek przed końcem sezonu Cracovia zajmuje 12. miejsce w tabeli ekstraklasy i ma 32 punkty. To o pięć więcej od Korony Kielce, która zajmuje pierwszą pozycję w strefie spadkowej. Kolejny mecz krakowski zespół rozegra u siebie z Puszczę Niepołomice w niedzielę 21 kwietnia.