Podolski nie ma złudzeń ws. Górnika. Kubeł zimnej wody na głowy polityków

Sprawa sprzedaży Górnika Zabrze prywatnemu inwestorowi zaczyna zmieniać się w telenowelę, na której cierpi sam klub oraz jego kibice. Stało się to także przedmiotem politycznej rozgrywki w kontekście drugiej tury wyborów na prezydenta Zabrze, w której zmierzą się urzędująca prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Agnieszka Rupniewska.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Doszło do tego, że Mańka-Szulik zaproponowała Lukasowi Podolskiemu obserwowanie prac komisji ds. sprzedaży klubu. Były reprezentant Niemiec jednak odmówił i wsparł jej kontrkandydatkę, która chce powierzyć mu nowe stanowisko w Górniku Zabrze, jeśli wygra niedzielne wybory.

- Myślę, że udało nam się złączyć wszystkie środowiska, żeby w Górniku było dobrze i żeby polityka się odcięła trochę od piłki. Kto mnie zna i jak każdy wie, od pierwszego dnia walczę dla Górnika na boisku, za boiskiem, jeśli chodzi o sponsorów, albo inwestorów. I będę to dalej robił - zapowiedział Podolski w miniony poniedziałek.

Lukas Podolski ponownie skomentował próbę sprzedaży Górnika Zabrze. "Wszystko powinno być już jasne"

Podolski aktywnie komentuje w mediach społecznościowych sytuacje związane z Górnikiem Zabrze i tak było we wtorek w sprawie klubowej akademii. "Nie jest wam po prostu wstyd? Trzeba otworzyć oczy i walczyć o zmiany dla dobra dzieci, akademii i Górnika" - napisał na portalu X.

W środowe popołudnie ponownie zabrał głos ws. sprzedaży klubu. "Sprzedaż Górnika trwa od kilku miesięcy, każdy wie, o co mi chodzi! Inwestorzy byli i są. Wszystko już powinno być jasne i takie miałem sygnały. A teraz przy wyborach w kilkanaście minut zmieniacie decyzję za decyzją? Tragedia" - napisał.

"Dobrze, że nie zgodziłem się na propozycje bycia obserwatorem procesu sprzedaży, bo zmarnowałbym wtorek i parę dni swojego czasu i życia. Ja nadal wierzę i mam nadzieję, że Górnik będzie miał złotą przyszłość, bo Klub na to zasługuje!" - zakończył optymistycznie Podolski.

W ten sposób być może odnosił się do wpisu prezydent miasta, która na czwartek i piątek zaplanowała spotkania z potencjalnymi kupcami klubu. Wymieniła też trzy podmioty, które są zainteresowane zainwestowaniem w Górnika Zabrze:

Thomas Hansla z Niemiec,

Konsorcjum ZARYS-TABAPOL,

DL INVEST GROUP VENTURE CAPITAL sp. z o.o. z Katowic.

"Jestem zdeterminowana zakończyć ten proces do końca kadencji, czyli do 7 maja" - zapowiedziała.

Górnik Zabrze jest siódmy w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 45 punktów. Włączył się do walki o ligowe podium na sześć kolejek przed końcem sezonu. Do prowadzącej Jagiellonii Białystok traci siedem punktów, a do trzeciego Lecha Poznań zaledwie trzy punkty. Kolejny mecz drużyna Jana Urbana rozegra w piątek 19 kwietnia na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.