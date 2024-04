Media: Raków szykuje sensacyjny transfer. Dobrze znane nazwisko

Raków Częstochowa walczy o obronę mistrzostwa Polski. Na sześć kolejek przed końcem zajmuje piąte miejsce z 46 punktami i traci sześć do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Cztery ostatnie mecze Rakowa to trzy remisy i porażka. Po porażce 1:2 z Wartą Poznań Michał Świerczewski, a więc właściciel klubu z Częstochowy, opublikował wymowny wpis w mediach społecznościowych. "Po meczu z Puszczą byłem zły. Po Ruchu rozgoryczony. Dziś nie jestem w stanie opisać tego uczucia. Na początku tygodnia ogłosimy czy i ewentualnie jakie podejmiemy działania" - przekazał Świerczewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki i reprezentacja - połączenie nierozerwalne? "To wielka duma"

Ostatecznie Dawid Szwarga pozostał na stanowisku trenera. W dwóch ostatnich meczach nie mógł jednak skorzystać z Vladana Kovacevicia, przez co przeciwko Radomiakowi Radom (1:2) w bramce Rakowa grał Kacper Bieszczad, a w meczu z Legią Warszawa (1:1) Szwarga postawił na Muhameda Sahinovicia. Kovacević zmaga się urazem przeciążeniowym kolana, a Sahinović naderwał mięsień czworogłowy, przez co wypadł z gry na cztery tygodnie.

W związku z tym Raków musi działać na rynku i skorzysta z tzw. transferu medycznego, który PZPN dopuszcza w przypadku potwierdzonej choroby bądź kontuzji.

Co ciekawe, Raków ma kilku bramkarzy przebywających w tym sezonie na wypożyczeniach. Mowa o Xavierze Dziekońskim (Korona Kielce), Kacprze Trelowskim (Śląsk Wrocław), Jakubie Mądrzyku (Miedź Legnica) czy Jakubie Rajczykowskim (Skra Częstochowa). Raków nie może ściągnąć przedwcześnie żadnego z nich poza oknem transferowym.

Raków sprowadzi doświadczonego bramkarza. To były zawodnik Legii Warszawa

Portal meczyki.pl informuje, że w ramach transferu medycznego do klubu trafi Dusan Kuciak. Obecnie jest on zawodnikiem Lechii Gdańsk, ale nie zagrał żadnego meczu w sezonie i jego kontrakt wygasa z końcem czerwca br. W związku z tym Lechia nie będzie utrudniać odejścia Kuciakowi. Słowak zagrał ostatni mecz 27 maja 2023 r. przeciwko Piastowi Gliwice (0:3). "Raków wierzy w doświadczenie 38-letniego Słowaka. Raków podjął decyzję o sprowadzeniu Kuciaka, aby mieć przynajmniej dwóch bramkarzy gotowych do gry" - czytamy w artykule.

Kuciak występuje w barwach Lechii Gdańsk od lutego 2017 r., a wcześniej reprezentował Legię Warszawa w latach 2011-2016. Łącznie zdobył trzy mistrzostwa Polski, pięć Pucharów Polski, a także jeden krajowy Superpuchar. Na poziomie Ekstraklasy zagrał 327 spotkań, w których zanotował 124 czyste konta. Kuciak zagrał w pięciu meczach Lechii przeciwko Rakowowi i zachował w nich jedno czyste konto.

Raków musi działać szybko z transferem Kuciaka, bo kolejny mecz w Ekstraklasie zagra w najbliższy piątek o godz. 20:30. Wtedy zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zmierzy się z Górnikiem Zabrze.