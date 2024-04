Gwiazdor Ekstraklasy ujawnił swoje nowe zajęcie. Może mu dać fortunę [WIDEO]

Alomerović w trwającym sezonie rozegrał w barwach Jagiellonii Białystok 28 spotkań i siedmiokrotnie zachował czyste konto. 32-letni bramkarz występuje w Polsce od 2017 roku. Najpierw spędził jeden sezon w Koronie Kielce, a później do końca 2021 roku był piłkarzem Lechii Gdańsk. To właśnie z Biało-Zielonymi w 2019 roku sięgnął po Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz trzecie miejsce w Ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

Zlatan Alomerović ma nietypową pasję. Inwestuje na giełdzie

W ostatnich dniach Alomerović był gościem programu Ave Cezar Show. Wyjawił, że poza graniem w piłkę zajmuje się inwestycjami na giełdzie. Wszystko zaczęło się, gdy był młodym zawodnikiem. - Nieźle zarabiałem już jako młody chłopak. Jak to w takich przypadkach bywa, wokół mnie kręciło się dużo "kumpli", którzy mówili, co jest dobre, co jest złe, co robić, czego nie robić, jak nie robić, i tak dalej. Nie podobało mi się to. Nie było w tym żadnej edukacji. Po prostu polecenia, że ktoś gdzieś zarabia na jakichś funduszach, więc ja też mogę. Tylko że nic się z tego nie uczyłem. Pozostawałbym zależny od kogoś innego - wyznał.

- Im byłem starszym, tym bardziej się tym interesowałem. Zastanawiało mnie, dlaczego amerykański rynek jest najbardziej lukratywny, dlaczego tamtejsze firmy potrafią po sto lat egzystować na giełdzie, a ich zysk od zawsze rośnie. Ciekawiło mnie, jak inwestują najbogatsi i dlaczego Warren Buffet spokojnie śpi. Uczyłem się samemu, słuchałem ludzi, którzy się znają, podpatrywałem ich pomysły i potem to realizowałem. Bo to też ważne. Jedno wiedza, drugie realizacja w praktyce - dodał.

Alomerović przyznał, że po zakończeniu kariery chciałby skupić się na edukowaniu młodych osób na temat finansów i wszelkich inwestycji. - Nie chodzi o to, żeby zabrać im pieniądze i w coś inwestować z obietnicą oddania. Chciałbym stworzyć pakiet, dzięki któremu będą mieli dostęp do kompleksowej wiedzy, ale będą musieli sami to realizować na swoich kontach - podsumował swoje plany Serb.

Przed Alomeroviciem i Jagiellonią teraz kluczowe tygodnie w Ekstraklasie. "Jaga" ma tylko dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. W nadchodzący weekend zespół z Podlasia zagra z Zagłębiem Lubin.