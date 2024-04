Klub ekstraklasy będzie eksmitowany ze stadionu? Jest odpowiedź!

Puszcza Niepołomice nie gra domowych spotkań w Ekstraklasie na własnym stadionie przez względy licencyjne - chodzi tu nie tylko o małą pojemność stadionu, ale też m.in. fakt, że z obiektu nie da się wyprodukować meczu w jakości, w jakiej robi to Ekstraklasa Live Park. W związku z tym beniaminek gra domowe mecze na stadionie Cracovii. Puszcza chciałaby wrócić na swój obiekt w Niepołomicach na wiosnę przyszłego roku. Na razie pewne jest to, że Puszcza będzie grać mecze na stadionie Cracovii do końca 2024 r.

- Dałem Puszczy słowo, że mogą grać tu do grudnia, ale potem już jej tu nie będzie. Jest to decyzja podjęta po moich obserwacjach. Musimy pomagać sobie i doceniać, to co władze Puszczy zrobiły. Jestem pod wielkim wrażeniem, ale ich mecze na naszym stadionie to dla mnie trudny widok. Ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałem się, że większość obowiązków związanych z dniem meczowym jest obsługiwana przez moich pracowników. Jakbym ich zabrał, to pewnie nie byliby w stanie zorganizować meczu - mówił Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii w rozmowie z TVP Sport.

Wspomniany portal zatytułował wywiad z prezesem Cracovii słowami "Cracovia eksmituje Puszczę ze stadionu". Na to zareagowała Marzena Młynarczyk-Warwas, rzecznik prasowa Cracovii. "Cracovia nikogo nie wyrzuca, nie eksmituje, wręcz przeciwnie - mimo że "to skomplikowane". Prezes po wcześniejszych rozmowach z Puszczą ustalił, że klub może grać przy Kałuży o pół roku dłużej niż zakłada umowa" - pisze Młynarczyk-Warwas na portalu X.

Teraz do sprawy odniósł się Marek Bartoszek, prezes Puszczy, z którym rozmawiał portal weszlo.com. Jak sytuacja ze stadionem obecnie wygląda? - Data, o której rozmawiamy, nie jest przypadkowa. Wstępne ustalenia i ekspertyzy końca prac sugerują, że pierwszy jej etap zakończy się w grudniu. Hipotetycznie rundę wiosenną przyszłego sezonu spędzimy w Niepołomicach i taką mamy nadzieję. Należy jednak podkreślić słowo hipotetycznie, bo uzależnione jest to od wielu czynników. Choćby sportowy, czyli to, czy się utrzymamy - powiedział.

- Także ten polityczny, bo w niedzielę odbędzie się druga tura wyborów samorządowych i nie wiemy, który z kandydatów wygra i jakie będzie miał nastawienie w stosunku do prac na stadionie. Obaj teraz deklarują wsparcie, ale zobaczymy, co się wydarzy później. I organizacyjny, bo wstępnie rozmawialiśmy już rok temu, że w tym sezonie zagramy w Niepołomicach, a to się nie uda. Jeśli spadniemy z Ekstraklasy, nie ma sensu rozbudowywać stadionu do 4,5 tysięcy miejsc. To za dużo dla Niepołomic, więc pewnie nie będziemy tego kontynuować - wyjaśnia Bartoszek.

- Chcemy dostosować obiekt, a więc dojazd do niego, parking, przygotowanie się pod lepszy standard pokazywania meczów w telewizji. Na koniec pytania i tak nie powinny być kierowane do mnie, tylko miasta, które jest właścicielem stadionu - podsumował prezes Puszczy Niepołomice.

Obecnie Puszcza zajmuje 15. miejsce z 29 punktami i ma dwa punkty przewagi nad Koroną Kielce, która znajduje się w strefie spadkowej. W tym sezonie Puszcza zagra jeszcze z Cracovią (21.04), Koroną Kielce (29.04), Pogonią Szczecin (06.05), Wartą Poznań (12.05), Górnikiem Zabrze (18.05) i Piastem Gliwice (25.05).