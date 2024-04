Media: Legia przejdzie wielką rewolucję. Znamy plany, wiemy, ile transferów już latem

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Legią Warszawą było wyjątkowe dla Goncalo Feio. Portugalczyk zadebiutował na ławce trenerskiej stołecznego klubu i to przeciwko zespołowi, w którym spędził kilka lat jako asystent Marka Papszuna. Mecz zakończył się podziałem punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Legii mówi wprost. "Nie ucieknę od tego"

Goncalo Feio szuka nowych rozwiązań? Media: Latem pięć - sześć transferów

Wiele wskazuje na to, że Legii nie uda się wywalczyć w tym sezonie mistrzostwa Polski. W Warszawie powoli już myślą o kolejnych rozgrywkach. Jak przekazał dziennikarz Piotr Kamieniecki, latem szykuje się przy Łazienkowskiej sporo zmian.

"Powiew zmian będzie większy po sezonie, bo "Wojskowi" będą musieli zmierzyć się z kolejną przebudową i pozyskaniem przynajmniej pięciu-sześciu zawodników. Na liście potrzeb najistotniejsze pozycje zajmują kwestie pozyskania napastnika czy nowych graczy do środka pola" - czytamy na portalu sport.tvp.pl.

Pierwszym wzmocnieniem warszawskiego klubu będzie Claude Goncalves z Łudogorca Razgrad. Tomasz Włodarczyk poinformował w zeszłym tygodniu o porozumieniu z tym zawodnikiem. Klubowy kolega Jakuba Piotrowskiego jest jednym z liderów bułgarskiej drużyny.

Legia zajmuje obecnie w tabeli Ekstraklasy szóste miejsce z dorobkiem 46 punktów. Do lidera traci obecnie sześć punktów, a do podium już tylko dwa. W nadchodzący weekend ekipa Goncalo Feio zagra przy Łazienkowskiej ze Śląskiem Wrocław. W przypadku zwycięstwa zbliży się do podium. Początek meczu w niedzielę 21 kwietnia o 17.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.