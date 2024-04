Kolejny skandal w Górniku. Podolski nie wytrzymał. "Nie wstyd Wam?"

Górnik Zabrze notuje dobre wyniki w tym sezonie Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Jana Urbana zajmuje siódme miejsce z 45 punktami i traci siedem do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Dwa ostatnie ligowe mecze to zwycięstwa 2:1 nad Zagłębiem Lubin i 2:0 ze Śląskiem Wrocław. To zatem sprawia, że Górnik może do samego końca sezonu powalczyć o czołowe miejsca w Ekstraklasie, a być może nawet zdołałby zająć miejsce na podium. Wciąż jednak dzieje się sporo wokół samego klubu, przede wszystkim w temacie prywatyzacji Górnika.

Akcje Górnika zostały wycenione na osiem mln złotych, a nowy inwestor ma przejąć pakiet większościowy i mieć gotowy budżet. Zgodnie z medialnymi doniesieniami w grze mają być trzy podmioty, a jednym z nich jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "Zarys". Lukas Podolski otrzymał od prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik propozycję udziału w roli obserwatora w finalnych pracach komisji. Gracz Górnika odrzucił tę propozycję i zaakceptował ofertę od Agnieszki Rupniewskiej, kontrkandydatki w wyborach samorządowych.

"Nie jestem zainteresowany propozycją prezydent Zabrza, którą otrzymałem, aby być obserwatorem procesu sprzedaży. To wszystko powinno się odbywać inaczej. Takie jest moje zdanie na ten temat" - przekazał Podolski na portalu X.

Urząd Skarbowy zajął konto akademii Górnika. Podolski nie wytrzymał. "Nie jest Wam wstyd?"

Teraz pojawiają się kolejne szokujące wieści nt. Górnika na profilu "Torcida Górnik". Okazuje się, że konto klubowej akademii zostało zajęte przez Urząd Skarbowy, a ZUS domaga się spłaty 90 tys. złotych. To efekt niezapłaconego VAT-u, przez który zablokowano wszystkie środki. Część z nich miało być przeznaczone na wyjazd zawodników z akademii Górnika na turniej do Stanów Zjednoczonych. "Jak akademia ma płacić, skoro faktury wysyłane do klubu są niezapłacone. Tak nasz cudowny duet nieudaczników" - czytamy.

"Oprócz sukcesywnego zadłużenia Górnika, doprowadzili akademię i te dzieciaki, które przynoszą nam tyle radości do sytuacji, w której nie posiadają żadnych środków do funkcjonowania. By nie dokładać kolejnych długów z tytułu VAT, zamiast faktury została wystawiona tak zwana proforma na kwotę, uwaga... 260 tys. złotych, co oczywiście nie jest całkowitym zadłużeniem. Nie jest wam wstyd wykorzystywać do swojej śmierdzącej kłamstwem i obłudą kampanii wokół akademii?" - dodaje "Torcida Górnik", załączając screen z posta Mańki-Szulik na Facebooku, w którym prezydent miasta pisze, że "budowę stadionu finalizujemy, akademię rozwijamy, a o zawodników dbamy".

W poście "Torcidy Górnik" nie brakowało mocniejszych słów o Mańce-Szulik i jej współpracownikach, określanych "carycą i zarozumiałym pasibrzuchem" czy "najgorszym sortem śmieci". "Tu mamy jednak czynienia z wyjątkowo uciążliwymi, toksycznymi i śmierdzącymi odpadami. Bo jak nazwać kogoś, kto okrada dzieci i żeruje na nich" - przekazuje wspomniany profil.

Post "Torcidy Górnik" nie ubiegł uwadze Podolskiego. "Sprawa tego, jak traktujecie akademię i dzieciaki, tego, że przez Waszą politykę zabrano pieniądze akademii, co tylko potwierdza moje zdanie na ten temat. Kolejny skandal, a cierpią na tym dzieci w akademii. Ja mam tego dość. Nie jest wam po prostu wstyd? Trzeba otworzyć oczy i walczyć o zmiany dla dobra dzieci, akademii i Górnika" - napisał Podolski na portalu X.

W najbliższą niedzielę odbędzie się druga tura wyborów samorządowych na prezydenta Zabrza. W przypadku wygranej Agnieszka Rupniewska chce powierzyć Podolskiemu stanowisko w Górniku. W pierwszej turze miała 27,44 proc. głosów i ją wygrała. "Wiele razy wskazywałam na to, jak fatalnie zarządzany jest Górnik. To nie były puste słowa. Naprawdę zależy mi na wyprowadzeniu na prostą Klubu, który jest wizytówką Zabrza. Wraz z Lukasem Podolskim chcemy złączyć wszystkie środowiska, żeby w Górniku było dobrze" - przekazała Rupniewska.