Leśnodorski ostro o Lechu. Brutalna prawda między oczy

Po ostatniej ligowej porażce Lecha Poznań w mediach zrobiło się głośno na temat potencjalnej dymisji Mariusza Rumaka. Jako pierwszy informował o tym "Głos Wielkopolski" w niedzielny wieczór. Jest już stanowisku Lecha w tej sprawie. - Na ten moment mogę przeciąć wszelkie spekulacje. Trener Mariusz Rumak przygotowuje zespół do niedzielnego meczu i pojawiające się informację o złożonej przez niego dymisji są absolutnie nieprawdziwe - zdementował rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio mówi o konfliktach z sędziami. "To są konkrety"

Co zrobiłby Bogusław Leśnodorski z Mariuszem Rumakiem? Jasna deklaracja

W poniedziałek wieczorem gościem programu "Weszłopolscy" był z kolei były właściciel Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski. Działacz został zapytany m.in. o to, co zrobiłby z trenerem Rumakiem. - Ja bym zwolnił, bo zostawienie go nic nie zmieni. Uważam, że trzymanie się tego trenera to będzie strata dwóch miesięcy - przyznał. - Jeśli nie zwolnią trenera Rumaka, to drużyna już kompletnie im się posypie - dodał także.

Leśnodorski wymownie mówił także o władzach klubów - Nie widzę jednak tam miejsca dla Marka Papszuna. W Częstochowie dostał on jasny sygnał, że po prostu ma wygrywać. W Lechu powiedzą mu, że ma wygrywać, ale ma grać młodymi, uwzględniać też to i tamto. Moim zdaniem tam nigdy nie było jednoznacznego nastawienia na wygrywanie - dodał Leśnodorski.

Lech Poznań w rundzie wiosennej spisuje się poniżej oczekiwań. Mimo to był zdecydowanym faworytem spotkania z Puszczą Niepołomice, Po 23 minutach beniaminek prowadził 2:0. Wielka sensacja ostatecznie stała się faktem, a "Kolejorz" przegrał 1:2.

Wiele wskazuje na to, że Rumak poprowadzi Lecha w niedzielnym meczu z ŁKS-em Łódź. Pierwszy gwizdek spotkania zaplanowano na 15.00. W tabeli Lech jest trzeci i do liderującej Jagiellonii traci cztery punkty. Wciąż ma więc realne szanse na wywalczenie mistrzostwa Polski.