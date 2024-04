Rzecznik Lecha przekazał ważne informacje. Chodzi o Mariusza Rumaka

Lech Poznań w rundzie wiosennej spisuje się poniżej oczekiwań. Mimo to był zdecydowanym faworytem spotkania z Puszczą Niepołomice, która bardzo długo nie była w stanie wygrać choćby jednego meczu. Jednak po 23 minutach gry zapowiadało się na niespodziankę, bo beniaminek ekstraklasy prowadził 2:0. Wielka sensacja ostatecznie stała się faktem, a "Kolejorz" przegrał 1:2.

Mariusz Rumak zwolniony? Maciej Henszel zabrał głos

W niedzielę wieczorem w mediach pojawiły się informację o tym, że Mariusz Rumak miał podać się do dymisji. Jak się jednak okazuje, nie jest to prawda. - Na ten moment mogę przeciąć wszelkie spekulacje. Trener Mariusz Rumak przygotowuje zespół do niedzielnego meczu i pojawiające się informację o złożonej przez niego dymisji są absolutnie nieprawdziwe. Od soboty nie było żadnego takiego przekazu od trenera - powiedział rzecznik prasowy Lecha Maciej Henszel na kanale Meczyki.pl. i dodał: - Jeżeli nie zajdą jakieś inne okoliczności dodatkowe, to przed meczem z ŁKS-em żadne decyzje nie zapadną. W tym momencie nie ma takich planów.

Jak wyglądał poniedziałek przy Bułgarskiej? - Wbrew pozorom nie działo się za dużo. Wynika to z tego, jak wynika plan drużyny. Zespół w sobotę grał w Krakowie, a niedziela i poniedziałek były dniami wolnymi. Kolejny mecz z ŁKS-em Lech gra w niedzielę, więc tak to wygląda jeśli chodzi o stan przygotowań. Nie było dzisiaj żadnych spotkań w klubie. Jutro standardowo o 13.30 jest spotkanie działu sportu i na pewno tam będzie szeroko analizowane i dyskutowane to, co działo się przeciwko Puszczy - wyjawił.

Słowa rzecznika oznaczają, że najpewniej Rumak poprowadzi Lecha w niedzielnym meczu z ŁKS-em Łódź. Pierwszy gwizdek spotkania zaplanowano na 15.00. W tabeli "Kolejorz" jest trzeci i do liderującej Jagiellonii traci cztery punkty. Wciąż ma więc realne szanse na wywalczenie mistrzostwa Polski.