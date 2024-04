Trzęsienie ziemi w klubie ekstraklasy. Prezes nagle zrezygnował

Piast Gliwice w obecnym sezonie ekstraklasy kojarzy się z jednym - remisami. Drużyna Aleksandara Vukovicia w dotychczasowych 27 spotkaniach ekstraklasy zanotowała aż 14 remisów! Do tego wygrała zaledwie pięć meczów, a przegrała osiem. To sprawiło, że Piast musi do końca walczyć o utrzymanie, gdyż na siedem meczów przed końcem sezonu ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli. Do tego gliwicki zespół zanotował rozczarowującą porażkę 1:2 z Wisłą Kraków w półfinale Pucharu Polski.

Prezes Piasta Gliwice ustąpił ze stanowiska. Znamy jego następcę

Chociaż do końca sezonu pozostało naprawdę niewiele, to Piast Gliwice już teraz czeka prawdziwa rewolucja i to niezależnie od tego, czy uda się wywalczyć utrzymanie bądź nie. Portal Meczyki.pl poinformował, że ze stanowiska prezesa ustąpił Grzegorz Bednarski, który pełnił tę funkcję od stycznia 2020 roku. Za jego czasów Piast był trzeci, piąty szósty i piąty w kolejnych sezonach ekstraklasy.

"Były już prezes od pewnego czasu nosił się z taką decyzją - słyszeliśmy o takich zamiarach już kilka tygodni temu. Problemy wokół klubu piętrzyły się od wielu miesięcy – zarówno te sportowe jak i finansowe. Można więc zastanawiać się, czy nie narosły do takiego stopnia, że Bednarski po prostu postanowił powiedzieć "pas". Ale o powody decyzji powinno zapytać się już samego działacza" - czytamy w artykule.

Źródło poinformowało, że obowiązki Bednarskiego tymczasowo ma przejąć Grzegorz Jaworski. Niewykluczone też, że w najbliższym czasie nastąpią zmiany na innych stanowiskach. Może ona dotyczyć Aleksandara Vukovicia, nad którym wisi widmo zwolnienia, jeśli Piast nie zacznie punktować w końcówce sezonu.

Kolejny mecz Piast Gliwice rozegra w poniedziałkowy wieczór, gdy o 19:00 podejmie przed własną publicznością Zagłębie Lubin. Goście dzisiejszego spotkania zajmują 11. miejsce w tabeli i maja 35 punktów na koncie.