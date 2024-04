Lech wywiesił białą flagę. Wcale nie chodzi o zwolnienie Rumaka. Przerażające

- Potrzebujemy impulsu. Uznaliśmy, że to nie moment na rewolucję. Potrzebowaliśmy osoby, która doskonale zna realia klubu i ma odpowiednie doświadczenie - tak Tomasz Rząsa argumentował w grudniu zatrudnienie Mariusza Rumaka. Ale dyrektor sportowy Lecha się pomylił. Misja trenera zwiastuje fiasko. W poniedziałek po porażce 1:2 z Puszczą Niepołomice niektóre źródła donosiły, że Rumak miał stracić stołek pierwszego trenera "Kolejorza", a jego miejsce do końca sezonu zająłby niedawny asystent Rafał Janas. Wydaje się, że decyzja została odłożona w czasie, ale z perspektywy Lecha nieważne jest, czy zwolni Rumaka na początku tygodnia, pod jego koniec, czy nawet na finiszu sezonu. Nie ma to znaczenia z perspektywy błędów, które klub już popełnił. Posprzątanie tego bałaganu będzie wymagało czegoś więcej, niż tylko kolejnej zmiany trenera.

Mariusz Rumak starał się zarażać entuzjazmem. Maska szybko opadła

W Lechu kryzys - z małymi przerwami - trwa od sierpnia. Wtedy zespół Johna van den Broma odpadł z eliminacji Ligi Konferencji Europy ze Spartakiem Trnava. Praca holenderskiego trenera przestała przynosić pozytywne efekty i perspektywy na przyszłość. Pojawiały się problemy we współpracy z piłkarzami, więc po rundzie jesiennej rozstano się ze szkoleniowcem, który doprowadził Lecha do ćwierćfinału Ligi Konferencji. "Kolejorz" był na trzecim miejscu i szansami na walkę o mistrzostwo oraz wciąż w grze w Pucharze Polski.

W klubie uznano, że stworzono tak dobry zespół, że wystarczy nadanie mu bardziej wyrazistego kierunku. Postawiono więc na zatrudnienie Mariusza Rumaka do końca sezonu. Dotychczas funkcja tymczasowego trenera kojarzyła się ze zmianą w samej końcówce rozgrywek, gdy trzeba było rozpaczliwie bronić się przed spadkiem. Ale tym razem władze Lecha podeszły do tematu zmiany trenera nieszablonowo.

Rumak w dziewięciu meczach ligowych zdobył tylko 15 punktów i odpadł z Pucharu Polski. O zgrozo "Kolejorz" wciąż ma szanse na mistrzostwo, ale to temat na inną dyskusję. Przy Bułgarskiej postawiono na szkoleniowca, który od ponad czterech lat był poza klubową piłką. Początkowo starał się zarażać entuzjazmem, ale już przy pierwszym niepowodzeniu przestał radzić sobie z presją. Jednakże trudno o całą sytuację winić jedynie Mariusza Rumaka.

Panie Rutkowski, skauting trenerów to mit. Swoimi działaniami sami to przyznaliście

Zatrudniając 48-latka, władze ośmiokrotnego mistrza Polski chciały - we w miarę bezbolesny sposób - dać sobie czas w poszukiwaniu kolejnego rozwiązania. Obecny sezon brutalnie bowiem zweryfikował projekt i pracę Tomasza Rząsy jako dyrektora sportowego. Lech przez lata mydlił oczy kibicom i mediom, że prowadzi skauting trenerów, aby w razie kryzysu móc od razu zareagować jakościową zmianą. - Nie chcę, żeby ten skauting trenerski zabrzmiał jako mit, bo zawsze mamy listę szkoleniowców, ale na odejście Maćka Skorży byliśmy kompletnie nieprzygotowani - mówił Piotr Rutkowski dla "Przeglądu Sportowego" już pod koniec 2022 roku.

Postawienie na Mariusza Rumaka w połowie sezonu brutalnie zweryfikowało tę tezę i wyraźnie zasugerowało, że w Poznaniu nie ma długofalowego pomysłu. To wywieszenie białej flagi w momencie, gdy rywale Lecha swoją bylejakością oraz seryjnym traceniem punktów co chwilę wyciągali pomocną dłoń w walce o tytuł i europejskie puchary. Gdyby władze "Kolejorza" podeszły zimą do sprawy z większą odpowiedzialnością, dziś jego kibice nie mieliby poczucia straconego pół roku, a co gorsza - utraty potencjalnej szansy na dziewiątą koronę. Bo żeby zostać mistrzem, w tym roku nie potrzeba cudów.

W Poznaniu zimą nie tylko zlekceważono sprawę z trenerem, ale także sytuację kadrową, przez co Rumak wiosną kilkukrotnie musiał kompletować kadrę przy pomocy nastolatków z rezerw. O zawalonych czterech ostatnich oknach transferowych i postępującym spadku jakości szerzej pisaliśmy w Sport.pl w tym miejscu.

Pomysł uzależniony od jednego człowieka

Aktualnie jedynym rozwiązaniem, które narodziło się w głowie Tomasza Rząsy i Piotra Rutkowskiego w kontekście następnych rozgrywek, jest ponowne zatrudnienie Macieja Skorży. 52-latek, który w przeszłości dwukrotnie zdobywał mistrzostwo z Lechem, od lutego jest bez pracy, gdy zdecydował się opuścić Urawa Red Diamonds. Skorża chciał zrobić sobie przerwę po pracy w Japonii, więc w Poznaniu uwierzono, że jest szansa na trzecią kadencję przy Bułgarskiej 17. Problem w tym, że praca w Polsce jest dla Macieja Skorży ostatecznością. Pierwszeństwo będą miały oferty z zagranicy.

Lech więc czeka, ale może się nie doczekać. Przerażające, że jeden z dwóch największych klubów w kraju swoją przyszłość uzależnia od decyzji jednego człowieka. Zwłaszcza że szanse na ponowne zatrudnienie Macieja Skorży w Poznaniu są na ten moment naprawdę znikome.