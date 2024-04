Ekspert obnażył kluby Ekstraklasy. To jest dramat! "Żyją ponad stan"

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że prowadzenie klubu piłkarskiego w Polsce to opłacalny biznes. W końcu zatrudnieni tam zawodnicy często zarabiają ogromne pieniądze, co oznacza, że zatrudniająca ich instytucja musi władać potężnym kapitałem. Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej brutalna.

Kluby ekstraklasy są w fatalnej kondycji finansowej. Pochwały należą się jednemu z nich

Realia są takie, że niemal każdy klub występujący w tym sezonie ekstraklasy dwa ostatnie lata obrotowe kończył milionowymi stratami. Przykładowo: Raków Częstochowa, czyli zeszłoroczny mistrz Polski, w sezonie 2021/2022 zanotował straty w wysokości 19,59 milionów zł, a rok później kwota ta wzrosła niemal do 35 milionów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku finansów Legii Warszawa. Ujemny bilans na poziomie 10,39 miliona złotych rok później podniósł się do nieco ponad 21 milionów.

- Strata w przypadku klubu piłkarskiego nie jest niczym niespotykanym, a nawet - można powiedzieć, że to niestety standard. Jednak inaczej odbiera się stratę, która pojawia się co kilka lat z powodu słabszego roku czy w wyniku dużych inwestycji w majątek klubu, niż wtedy, kiedy pieniądze pochłania bieżąca działalność i nie zostaje z nich nic trwałego [...] Kluby PKO BP Ekstraklasy mają duże problemy z osiągnięciem zysku na sprzedaży, a ewentualne zyski na koniec sezonu w dużej mierze zależą od tego, czy uda się spieniężyć jakiegoś zawodnika - tłumaczy analityk finansowy Jakub Szlendak w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Ewenementem w tym przypadku jest Stal Mielec. Drużyna z Podkarpacia jako jedyna w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych dwa razy zanotowała zyski. W 2022 roku 2,36 miliona złotych, a rok później aż 6, 39 mln. Ostatni sezon był również obfity dla Lecha Poznań. Wszystko przez świetne występy w Lidze Konferencji Europy, w której zespół dotarł aż do ćwierćfinału. To sprawiło, że rok został zakończony z zyskiem na poziomie ponad 19 milionów złotych. - Śmiało można stwierdzić, że Kolejorz jest najlepiej zarządzanym klubem pod względem finansowym. Jego skumulowany wynik w ostatnich trzech sezonach to zysk w wysokości 54 mln zł, a w ostatnich pięciu - 37 mln zł - podkreśla Szlendak.

Ale to tylko pojedyncze przypadki. Zdecydowana większość klubów ekstraklasy ma problemy finansowe, wynikające w wielu czynników, takich jak chociażby rodzaj właścicieli, sponsorzy, niewystarczający sukces sportowy itd. - Wiele klubów żyje ponad stan, wydając środki, których nie są w stanie pozyskać na rynku. Jeśli przychody z praw telewizyjnych, związane z dniami meczowymi i sponsorami, są niewystarczające, trzeba nauczyć się kreować środki na rynku transferowym albo zmniejszyć koszty [..] Polskie kluby zarabiają głównie na młodych Polakach i na takich zawodników trzeba odważniej stawiać, jednocześnie wystrzegając się kosztownych wpadek transferowych - zwraca uwagę rozmówca "Przeglądu Sportowego Onet".

Oto finanse klubów ekstraklasy w dwóch ostatnich latach/sezonach (kwoty w mln zł)