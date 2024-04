Niebywałe co się dzieje w Ekstraklasie! Wicelider poległ. Oto tabela [WIDEO]

Śląsk w niedzielne popołudnie udał się do Zabrza poważnie osłabiony. Wskutek czwartej żółtej kartki otrzymanej w spotkaniu z Wartą Poznań, wystąpić nie mógł kapitan wrocławian Erik Exposito. Miał go zastąpić Patryk Klimala, którego forma w ostatnich tygodniach pozostawiała wiele do życzenia. Trener zabrzan - Jan Urban - nie mógł skorzystać z nieobecnego Lukasa Podolskiego, a także zawieszonego Daniego Pacheco.

Śląsk nie wykorzystał szansy. Górnik włącza się do walki

Wrocławianie, choć do Zabrza zawitali bez najlepszego i najważniejszego zawodnika, chcieli poszukać trzeciej wygranej w 2024 roku. Początek niedzielnego spotkania w ich wykonaniu był co najmniej przyzwoity. Już w ósmej minucie mogli objąć prowadzenie. Mocny strzał Matiasa Nahuela Leivy z rzutu wolnego obronił jednak Daniel Bielica. Kilka minut po próbie Hiszpana okazję na otworzenie wyniku miał Łukasz Bejger. Piłka spadła pod jego nogi po stałym fragmencie gry, ale z bliskiej odległości przeniósł ją nad poprzeczką.

To było jednak wszystko, na co stać było Śląsk w pierwszej połowie spotkania. W oczy rzucał się brak Erika Exposito, a zastępujący go Patryk Klimala po raz kolejny rozczarowywał.

Górnik po raz pierwszy pod bramką Rafała Leszczyńskiego zameldował się po upływie 25 minut. Dwie akcje przeprowadził wówczas Lawrence Ennali. Druga - sprokurowana przez błąd Tommaso Guercio - zakończyła się nawet strzałem. Uderzenie było celne, ale golkiper Śląska nie miał z nim większych problemów.

Co nie udało się Ennalemu, udało się Kamilowi Lukoszkowi. 22-latek w 40. minucie spotkania otrzymał piłkę piętą od Damiana Rasaka, łatwo poradził sobie z Aleksem Petkowem i pięknym strzałem w kierunku dalszego rogu nie dał szans Leszczyńskiemu.

Już w przerwie Jacek Magiera zdecydował się dokonać zmiany. W miejsce Guercio na murawie pojawił się Martin Konczkowski. Wrocławianie chcieli doprowadzić do wyrównania i w 52. minucie byli bliscy pokonania Bielicy. W podbramkowym zamieszaniu piłką w słupek trafił Klimala. Gospodarze także nie zamierzali poprzestawać na jednobramkowym prowadzeniu. Adrian Kapralik strzałem z dystansu sprawdził czujność Rafała Leszczyńskiego. Bliski szczęścia po dośrodkowaniu Erika Janży był także Kryspin Szcześniak.

Trener Śląska próbował wpłynąć na losy meczu kolejnymi zmianami. Na murawie pojawili się Petr Schwarz i Piotr Samiec-Talar, którzy w ostatnich spotkaniach jako rezerwowi potrafili zmienić obraz meczu. Kwadrans przed końcem spotkania swoją szansę dostali też Mateusz Żukowski i Patryk Janasik.

Ostatecznie żadnemu z nich nie udało się znaleźć sposobu na pokonanie Bielicy. Co więcej - ostatnie słowo tego popołudnia należało do Górnika. W 85. minucie Lawrence Ennali pomknął z piłką lewym skrzydłem. Nie miał szans dogonić go Aleks Petkow. Niemiec wpadł w pole karne i wyłożył futbolówkę Lukoszkowi, który bez najmniejszych problemów pokonał Leszczyńskiego.

Oto tabela Ekstraklasy. Ścisk w walce o puchary

Wygrana Górnika Zabrze oznacza, że Śląsk nie wykorzystał wpadki Jagiellonii i nie objął prowadzenia w tabeli. Na sześć kolejek przed końcem sezonu białostoczanie wyprzedzają wrocławian o dwa punkty/punkt. Trzecie miejsce z dorobkiem 48 punktów zajmuje Lech Poznań. Tuż za podium (47 pkt) plasuje się Pogoń Szczecin. Zawodnicy Jensa Gustafssona jako jedyni z czołówki wygrali w 28. serii gier.

Rozczarowania nie brakuje także w Częstochowie i Warszawie. Spotkanie Rakowa i Legii zakończyło się remisem. Oba zespoły zgromadziły po 46 punktów. To grono zostało dogonione przez Górnika. Zespół Jana Urbana z dorobkiem 45 punktów zamyka czołową siódemkę. Walka o europejskie puchary zapowiada się niezwykle emocjonująco.



Górnik Zabrze 2:0 Śląsk Wrocław (1:0)

Gole: Kamil Lukoszek '40 '85

Wyniki 28. kolejki Ekstraklasy:

Warta Poznań 1:0 Korona Kielce

Pogoń Szczecin 5:0 Ruch Chorzów

Stal Mielec 0:0 Widzew Łódź

Puszcza Niepołomice 2:1 Lech Poznań

Raków Częstochowa 1:1 Legia Warszawa

ŁKS Łódź 3:2 Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok 1:3 Cracovia

Górnik Zabrze 1:0 Śląsk Wrocław

Mecz Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia o 19:00.

Tabela Ekstraklasy po niedzielnych meczach: